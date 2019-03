Alarma entre el mallorquinismo por el futuro de Vicente Moreno

"Espero que no sea verdad que Vicente Moreno se va al Villarreal". El mallorquinismo no habla de otra cosa en las últimas horas. La información del programa 'Fast & Fut 123' que emite Teledeporte del pasado martes, en la que aseguraba que el técnico de los bermellones ficharía por los castellonenses para la próxima temporada, ha disparado todas las alarmas entre los aficionados, tal y como expresaron muchos de ellos, sin ir más lejos, en las redes sociales.

En Son Moix consideran normal que haya otros equipos interesados en el valenciano, pero recuerdan que Moreno está centrado en su labor diaria y que tiene contrato hasta 2020. De hecho, si hay alguna entidad que quiere contar con sus servicios deberá tener en cuenta que esta vinculación por lo que queda de esta temporada y otra más, le obligaría a abonar una cláusula fijada -no ha trascendido la cantidad- en el contrato entre las partes.

Lo que es seguro es que la hinchada, con incertidumbre por la posibilidad de perderle, ha reaccionado demostrando su cariño por el preparador, que ha sido clave en el Mallorca desde que aterrizó en el verano de 2017 con la obligación de abandonar la Segunda B a las primeras de cambio.

La realidad es que Moreno es uno de los entrenadores más cotizados del fútbol español después de su excelente trayectoria en el banquillo de Son Moix, tras el ascenso a Segunda y la buena temporada que está cuajando en el presente curso. Además, tiene el aval de su sensacional labor en el Nàstic, al que también subió a Segunda y lo clasificó para el play-off a Primera División. Moreno, de 44 años, todavía no ha entrenado en la elite, uno de sus grandes objetivos desde que colgó las botas y decidió ser entrenador.

El de Massanassa, consciente de que su continuidad es un asunto controvertido, ya avisó en enero de que no quería hablar más sobre el tema después de la polvareda que despertaron sus declaraciones en una entrevista en DIARIO de MALLORCA. "No sé lo que voy a hacer. El fútbol da muchas vueltas y se ha demostrado que los contratos no sirven de mucho", afirmó entonces, dejando una sombra de duda sobre sus intenciones de cara a la próxima temporada. De ahí que Moreno fuera tajante después. "Lo importante no es el futuro. Lo menos importante es mi futuro y si alguna vez he caído en responder a este tipo de preguntas, prefiero a partir de ahora no hablar más para que no haya malas interpretaciones y yo meter la pata. El futuro es el presente y es muy importante. A partir de ahora no hablaré más de mi futuro", comentó.

Y mañana, que volverá a atender a la prensa para la previa del duelo del domingo ante el Las Palmas, tampoco tiene intención de referirse a su situación personal una vez termine la presente campaña. Moreno entiende el revuelo, pero no quiere alimentarlo más. Eso sí, el mallorquinismo ya le ha dejado claro que está muy agradecido con su trabajo y le ruega que siga en el cargo. Pase lo que pase.