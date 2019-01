Budimir debutará con el Mallorca ante el Osasuna

Ante Budimir tiene muchas papeletas de debutar con la camiseta del Real Mallorca este domingo en El Sadar. Así lo reconoció ayer su técnico, Vicente Moreno, quien aseguró que no sería "descabellado verle sobre el verde en el partido ante Osasuna".

"Es un jugador muy completo, con posibilidades de jugar de espalda, tiene corpulencia y lo hace bien. A pesar de ser grande, tiene movilidad, tiene incluso algo de velocidad y siempre ha tenido gol. Son condicionantes que pueden venir bien al equipo. Ahora mismo es un jugador más y su rendimiento durante los entrenamientos determinará su participación. No sería nada atrevido ver a Budimir el domingo sobre el césped del Sadar", reconoció el preparador bermellón.

Pese a solo haber realizado dos entrenamientos en Son Bibiloni, Moreno aseguró que el futbolista balcánico se ha hecho muy pronto con el resto de compañeros, un aspecto que podría propiciar su debut con la elástica bermellona: "Ha hecho dos entrenamientos, además uno de ellos se vio que fue un partido de mucha exigencia, contra un equipo como el Colonia, que el año que viene, si no pasa nada raro, estará en la Bundesliga. El tiempo que participó estuvo bastante bien. Es un chico muy extrovertido, que se relaciona rápido, que es avispado, que intenta preguntar, que entiende rápido y no sería nada descabellado verle jugar este domingo. Antes de viajar a Pamplona veremos los jugadores que tenemos disponible, pues ya anuncio que tenemos algunos problemas con algunos futbolistas y sopesaremos todas las opciones".

La llegada del futbolista conlleva, necesariamente, la salida de otros, "al menos eso sería lo lógico", reconoció el de Massanassa, quien admitió que "no es lo idóneo" trabajar con un número tan elevado de efectivos: "No es lo idóneo, pero ya no por mí, uno se acostumbra y se adapta, sobre todo es por ellos, porque al final si el número de jugadores es tan grande, hay futbolistas que se te quedan fuera en los entrenamientos. Eso les resta minutos de trabajo y no es justo".

Sobre el rival de este domingo a las doce del mediodía, el valenciano no ocultó su preocupación. "Creo que será un partido bonito, en un buen escenario y ante un buen rival. Sería importante sacar los tres puntos en un campo donde no ha ganado nadie", resumió.