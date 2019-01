Vicente Moreno: "A partir de ahora no hablaré más de mi futuro"

Vicente Moreno no hablará más de su futuro profesional. Así de rotundo se mostró ayer a mediodía en la rueda de prensa previa al partido que disputa esta noche el Mallorca en Son Moix ante el Deportivo de La Coruña. "Lo importante no es el futuro. Lo menos importante es mi futuro y si alguna vez he caído en responder a este tipo de preguntas, prefiero a partir de ahora no hablar más para que no haya malas interpretaciones y yo meter la pata. El futuro es el presente y es muy importante. A partir de ahora no hablaré más de mi futuro", comentó el técnico mallorquinista.

El entrenador valenciano se pronunció al respecto después de la entrevista que DIARIO de MALLORCA publicó el pasado miércoles en la que Moreno no dejaba claro si continuaría en el club. "No sé lo que voy a hacer", comentó Moreno en la entrevista, pese a tener un año más de contrato con la entidad rojilla. "El fútbol da muchas vueltas y se ha demostrado que los contratos no sirven de mucho", afirmó, dejando una sombra de duda sobre sus intenciones de cara a la próxima temporada.

Para no desviar la atención del equipo, Moreno ha tomado la decisión de no volver a contestar a preguntas referentes a su futuro. El club no se ha pronunciado y se remite al año de contrato que le queda al técnico, uno de los más cotizados del mercado por su excelente trayectoria en el Mallorca, al que ascendió a Segunda la pasada temporada, y hasta hace dos jornadas lo ha mantenido en las plazas de promoción a Primera.

Moreno se centra ahora en el partido de esta noche ante el Deportivo, al que definió como "el mejor equipo de la categoría con diferencia".