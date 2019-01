El Mallorca recibe con todo al Depor

"Necesitamos sumar para conseguir el objetivo de la permanencia. Veinte puntos son muchos, aunque no lo parezca", dijo Vicente Moreno respecto al partido de esta noche ante el Deportivo, al que definió como "un gran equipo, posiblemente tenga la mejor plantilla y juega de una forma muy característicia que te dificulta muchísimo. Conozco al entrenador. Coincidimos yo en el Nàstic y él en el Reus. Es un equipo difícil para cualquiera que juegue contra ellos", comentó.

El técnico mallorquinista posiblemente vuelva a su once de gala, después de la derrota del pasado domingo en Almería, en lo que posiblemente fue el peor partido de la temporada de los rojillos. Así, Xisco Campos y Aridai volverían a la titularidad después de que ante los andaluces jugaran Valjent y Merveil.

El Mallorca se mide a un Deportivo que no llega en su mejor momento, al menos en cuanto a resultados. No conoce la victoria en los últimos cinco partidos, y en los dos últimos no ha conseguido batir la portería rival. La intención del conjunto gallego es romper una racha negativa a domicilio, ya que no gana como visitante desde el 30 de septiembre, cuando derrotó al Nàstic de Tarragona (1-3).

Pese a todo, el Deportivo ocupa la tercera plaza, a solo tres puntos del líder Granada, gracias a su solidez en Riazor, donde ha ganado ocho de sus nueve partidos. La intención de González es poner en práctica un planteamiento ofensivo para romper su mala racha.