Moreno: "A partir de ahora no hablaré más de mi futuro"

Vicente Moreno no hablará más de su futuro profesional. Así de claro lo ha dicho este mediodía en la rueda de prensa previa al partido que disputa mañana el Mallorca en Son Moix ante el Deportivo de La Coruña. "Lo importante no es el futuro. Lo menos importante es mi futuro y si alguna vez he caído en responder a este tipo de preguntas, prefiero a partir de ahora no hablar más para que no haya malas interpretaciones y yo meter la pata. El futuro es el presente y es muy importante. A partir de ahora no hablaré más de mi futuro", ha comentado el técnico mallorquinista.

El entrenador valenciano se ha pronunciado al respecto después de la entrevista que este diario publicó el pasado miércoles en la que Moreno no dejaba claro si continuaría en el Mallorca. "No sé lo que voy a hacer", comentó Moreno en la entrevista, pese a tener un año más de contrato con la entidad rojilla. "El fútbol da muchas vueltas y se ha demostrado que los contratos no sirven de mucho", afirmó.

Para no desviar la atención del equipo, Moreno ha tomado la decisión de no volver a contestar a preguntas referentes a su futuro. El club no se ha pronunciado y se remite al año de contrato que le queda al técnico, uno de los más cotizados del mercado por su excelente trayectoria en el Mallorca, al que ascendió a Segunda la pasada temporada, y hasta la hace dos jornadas lo ha mantenido en las plazas de promoción a Primera.

Respecto al partido de mañana ante el Deportivo, Moreno ha asegurado que el encuentro de Almería está olvidado: "Hay que mejorar y corregir las situaciones mejorables ante el Almería. Es importante corregirlo, pero lo más importante es el próximo rival porque es el que nos debe permitir sumar", ha explicado. "Lo más reciente siempre parece lo peor, pero el fútbol casi siempre te da la oportunidad de tener otro partido en pocos días y olvidar lo mal que lo hayas podido hacer la semana anterior. El Deportivo es un rival de entidad, no está el primer clasificado, pero seguramente es el mejor equipo de la categoría con diferencia. Tendremos que hacer las cosas muy bien, pero tenemos esa ilusión de hacer un buen partido", ha añadido. "Necesitamos sumar para conseguir el objetivo de la permanencia. Veinte puntos son muchos, aunque no lo parezca".

Moreno ha definido al Deportivo como "un gran equipo, posiblemente tenga la mejor plantilla y juega de una forma muy característicia que te dificulta muchísimo. Conozco al entrenador. Coincidimos yo en el Nàstic y él en el Reus. Es un equipo difícil para cualquiera que juegue contra ellos", ha reflexionado. Respecto a la gran dificultad del calendario inmediato, con las visitas al Osasuna y Cádiz de forma consecutiva, el técnico de Massanasa fue claro. "Me preocupa este partido, no lo que tiene que venir. Me preocupa dar la mejor versión porque si es así somos capaces de ganar a cualquiera".

Se ha explayado Moreno cuando se le ha cuestionado por un supuesto bajón físico del equipo en enero. "Es tu opinión y la respeto", le ha dicho al periodista, "pero las opiniones hay que basarlas por encima de los resultados. Ante el Málaga perdimos después de hacer uno de los mejores partidos de la temporada. Ante el Almería corrimos más que ellos, pero el fútbol son muchas más cosas, no solo lo físico. Estamos en un excelente momento a nivel físico. Los datos dicen que somos el segundo mejor equipo en este aspecto. A nivel físico estamos espectaculares. Después ganaremos, empataremos o perderemos", ha respondido a una pregunta que le ha incomodado.

Respecto al nombre propio de la semana, Mario Suárez, que ha admitido que se ha ofrecido al Mallorca, no ha salido de su guión habitual: "No voy a hablar de nombres que son hipótesis porque pueden salir cuarenta mil. No voy a afirmar o desmentir continuamente. Ahora somos los que somos y si el día de mañana hay otros pues bienvenidos sean", ha concluido.