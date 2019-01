Vicente Moreno: "Hablar de algo que vaya más allá de la salvación sería una imprudencia"

Entrenador del Mallorca. Tras temporada y media al frente del conjunto bermellón, Moreno (Massanassa, 1974) analiza la soprendente buena marcha del equipo en su regreso al fútbol profesional, aunque alerta de lo que viene por delante: "La segunda vuelta será mucho más complicada"

P ¿El Mallorca ocupa la posición que merece?

R Es la que tenemos. Quizás pueda pensar que por lo visto sobre el verde y por el rendimiento que ha mostrado, pudiera estar algo mejor, pero no estamos mal.

P ¿Está sorprendido por la buena marcha del equipo?

R Uno siempre tiene la ilusión de estar entre los mejores, pero desde un principio sabíamos que iba a ser una temporada difícil. Con mucho trabajo y sacrificio siempre hemos pensado que podemos competir. Hay que tener en cuenta que la segunda vuelta será incluso más difícil que la primera, así que tendremos que sudar la camiseta para poder ganar.

P El peor momento de la pasada temporada llegó entre diciembre y enero. Ahora es igual. ¿Casualidad?

R No sé si será el peor momento, quizás en la suma de puntos sí se han sacado menos, pero los resultados son muy caprichosos. Pese a haber perdido alguno de los últimos partidos, en muchos se ha jugado muy bien, como pudo ser el día del Málaga. No le doy demasiadas vueltas, al final en una temporada hay que hacer un balance del año entero y estamos en una situación buena.

P Pronúnciese. ¿Cuál es el objetivo del equipo? Dígalo claro.

R No sé qué decir. Aún queda un mundo para conseguir los puntos que nos faltan para afianzar la salvación. Dejar caer o decir algo que vaya más allá de esos puntos sería una imprudencia. Si estamos muy finos y ese primer objetivo se consigue pronto, pues ya se verá, pero soy consciente de que va a costar mucho.

P Este mes parece clave para marcarse objetivos.

R Creo que no va a determinar nada. Está claro que todo lo que sea mantener una regularidad será bueno para el equipo, pero ahora mismo lo importante no es la clasificación.

P ¿Siente presión por ascender por parte del club?

R Ni mucho menos. Todos son conscientes de que la pasada temporada era una cosa y esta es otra totalmente diferente. Los pies hay que tenerlos en el suelo. Uno tiene la ilusión de ganar todos los partidos, pero no nos tenemos que volver locos. Estamos compitiendo con equipos con una gran historia detrás, como nosotros, pero que a nivel económico son mucho más potentes.

P La falta de presión es la gran ventaja de esta temporada. En la próxima será diferente.

R La presión no nos viene de fuera, la presión nos la imponemos nosotros mismos. Somos muy autocríticos con todo lo que hacemos, independientemente de lo que nos digan desde fuera.

P ¿Cómo lleva el que se diga que el secreto de este Mallorca es usted?

R Uno es muy consciente de que esto es muy cambiante. Intento mantenerme sin altibajos. Siempre es mucho mejor la situación en la que las cosas van bien, pero me mantengo en guardia. Los resultados, independientemente del trabajo, determinan lo que puedan pensar u opinar sobre ti.

P ¿Cómo llevan los jugadores ese tipo de comentarios?

R Tenemos futbolistas que son muy responsables y tienen los pies en el suelo. Evidentemente, como personas que son, pueden creerse lo que no son, pero ahí estamos nosotros para recordarles que deben ser humildes.

P ¿Cuál es el Moreno auténtico, el de los partidos, todo nervio, o el de las ruedas de prensa, más tranquilo?

R Creo que todo forma parte del paquete. Todos tenemos un angelito y un demonio en cada parte. Soy como todo el mundo, con cosas mejorables y con mis virtudes.

P Da la impresión de que castiga los errores puntuales de los jugadores con la suplencia. Parera y Sastre cayeron tras sendos errores.

R Jamás se me ocurriría tomar ese tipo de decisiones por acciones concretas. Al final los cambios, las decisiones y los onces siempre van determinados por una razón. Nunca tomo una decisión porque me haya enfadado con un jugador.

P ¿Es de los entrenadores que dan explicaciones a los jugadores por sus suplencias?

R A veces sí y otras no. En el caso de Parera no recuerdo exactamente si hablé o no con él. Seguro que él se acordará mejor. Sastre, concretamente, tuvo muchas posibilidades de jugar el último partido, pero tuvo fiebre y eso condicionó que tuviera menos opciones de entrar. Hay muchos factores que afectan en mis decisiones y que muchas veces no se conocen. Todo lo hago en base a algo, no solo por capricho.



P ¿Por qué Abdón pasó de indiscutible a suplente de un partido a otro?

R Por rendimiento. Abdón mereció de forma clara empezar la temporada como titular, después nos decidimos por otro compañero porque pensamos que era lo idóneo y que estaba en mejor momento de forma, ni más ni menos.

P Descartado Castro, ¿sigue buscando un delantero de referencia o lo es Álex López?

R Siempre he dicho que estoy muy contento con lo que tenemos. Sé que somos un equipo mejorable, pero todos lo son. Si hay posibilidades, estamos abiertos en la posición que sea.

P ¿Qué posición le gustaría reforzar? Da la impresión de que si hubiera un delantero goleador las cosas mejorarían.

R Estoy en contacto con la dirección deportiva y saben lo que pienso en ese sentido. Evidentemente si tuviéramos a Cristiano o Messi habría más posibilidades de ganar el partido, porque incluso el Barça o el Madrid notan un mayor rendimiento si ellos están presentes, pero estoy contento con lo que tengo.

P ¿Qué le falta a Castro para que cuente con él? ¿Le ha decepcionado?

R Decepcionar no. En la plantilla hay 28 jugadores y solo once que juegan de inicio. Tengo que poner al futbolista que creo que me va a dar más opciones de ganar, se llame Castro o Pablo Ramón. Si creo que puedo ganar con un cedido, lo pondré antes que a un jugador que pueda tener tres o cuatro años de contrato, no hago diferencias.

P Cuando se fichó a Castro y Valcarce, ¿se le pidió opinión?

R Intento trabajar y tomar decisiones en todo lo que puedo, pero a la hora de fichar un jugador no pesa exclusivamente la opinión de una persona. Yo soy el que asume al 100% la responsabilidad de hacer una alineación y la dirección deportiva asume al 100% cuando se trae a un jugador.

P ¿Se ha traído a algún futbolista que no le interesaba?

R Si pido que vengan Cristiano o Messi y no los pueden traer, ficharán a otro jugador, intentando que se acerque lo máximo posible a lo que les pido. Estoy muy contento con el trabajo de Recio porque cuenta con mi opinión. Se rompe la cabeza trabajando y no puedo tener un reproche para él.

P ¿Para cuándo el regreso de Salva Ruiz? ¿Se le echa en falta?

R En los partidos en los que ha estado, el nivel que ha dado ha sido espectacular. Es un jugador que se firmó pensando que podía ofrecernos lo que ha dado. Todavía hay una serie de circunstancias especiales que le envuelven, por ejemplo en esta última lesión, que han alargado su recuperación más de lo normal, pero con el tiempo todo se solucionará. En una o dos semanas podría estar en condiciones de participar.

P Para fichar deberá irse alguien, pero nadie quiere.

R Lo que no se puede es tener a 30 jugadores. Ya no por mí, porque puedo adaptarme, pero sobre todo por ellos. No es lo mismo que se queden fuera de la convocatoria doce futbolistas, a que se queden catorce o dieciocho. Hay fichas libres, pero lo lógico es que si entra alguien, otros se vayan.

P Cuando se autoinculpa tras la derrota en Almería, ¿lo hace porque así lo cree o es de cara a la galería?

R Mi responsabilidad es que entiendan lo que quiero y lo lleven a término durante el partido, si eso no pasa, es mi culpa, no hay otro culpable.

P ¿Tres penaltis en contra en un mismo partido es mala suerte o que la defensa estuvo mal?

R No me había pasado nunca. El árbitro hizo un gran trabajo, aunque el último de Estupiñán no lo fuera. Evidentemente eso es algo anecdótico. Para que un árbitro haga un buen partido, no nos podemos fijar solo en una jugada en concreto, hay que valorar el cómputo del partido y el talante.

P ¿Hay dependencia de Salva Sevilla?

R Bueno, hubo dos partidos en los que no jugó y ganamos, pero Salva es un jugadorazo y cuando se le fichó esperábamos esto de él. Pasó de un Primera a un Segunda B, estuvo diez partidos sin jugar, y en esos dos primeros meses nos demostró cómo era como persona. Trabajó, se puso a tono y la naturaleza lo colocó en su sitio.

P ¿Cuál es su secreto?

R El trabajo, pero tenemos la suerte de tener muchos jugadores así. Solo hay que fijarse en Xisco. Habrá futbolistas que tendrán más calidad que él, habrá otros que tendrán mejores condiciones, pero después de siete u ocho años que llevo entrenando, para mí es el mejor jugador que he tenido en un vestuario. Si lo tengo que dejar fuera del once porque creo que es lo mejor, lo dejo sin ningún problema. Tenemos suerte de tener a futbolistas como Xisco, Salva y muchos otros. Es uno de los secretos de este equipo.

P Dani Rodríguez es el único fichaje que está funcionando. ¿Se han equivocado con el resto?

R Dani está dando un rendimiento fantástico, le costó entrar en el once, pero se ha ganado estar ahí y no nos ha importado cambiar el dibujo del equipo para que él entre.

P ¿Será el entrenador del Mallorca la temporada que viene?

R No lo sé, no me atrevo a decirlo. A día de hoy es difícil aventurarse. Solo hay que mirar a los técnicos de Segunda que tenían contrato y ya no están dirigiendo al equipo. De momento vamos a seguir funcionando como lo estamos haciendo y ya veremos.

P Usted siempre recuerda que le gusta cumplir los contratos.

R Sí, tengo contrato, pero no me atrevo a decir nada. Estoy contento en el Mallorca, pero los contratos hay muchas formas de cumplirlos y no quiere decir que haya que continuarlos.



En corto

P ¿En su tiempo libre?

R Estar con la familia. Estar con ellos, que no es poco.

P ¿La última vez que fue al cine?

R Vi Bohemian Rhapsody y la verdad es que acerté.

P ¿El último libro que leyó?

R Ahora hace tiempo, pero alguno de la saga de Dan Brown.

P ¿Televisión o Netflix?

R Ni la una ni la otra. Televisión para ver partidos quizás.

P Para informarse, ¿prensa, radio o televisión?

R El boca a boca e internet.

P ¿No se atreve con las redes sociales?

R Facebook tengo, pero porque me sabe mal eliminarlo. No soy muy amigo de las redes.

P ¿Arroç brut o paella?

R Está muy bueno el arroç brut, pero faltaría a la verdad si no digo paella.

P ¿El futbolista del vestuario con el que mayor confianza tiene?

R Me llevo bien con todos, pero el hecho de que jueguen más o menos hace que puedan ser más o menos distantes. Manolo, Ferran o el mismo Xisco me conocen con una mirada.

P ¿A quién hay que pararle los pies en la plantilla?

R Hay más de uno.

P ¿Reina se atreve a hacerle bromas?

R Reina es muy atrevido para muchas cosas. Hay que tener cuidado con él.

P ¿Su ídolo futbolístico?

R Sigo pensando que Maradona me marcó mucho.

P ¿Y el mejor fútbolista en la actualidad?

R No tengo duda, Messi.