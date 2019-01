Dani Rodríguez: "Es atípico en un equipo que a los fichajes les cueste tanto entrar"

Dani Rodríguez es el único refuerzo del Real Mallorca indiscutible en los planes de Vicente Moreno. El centrocampista gallego se ha hecho con un hueco en el once titular del equipo, algo que valora de forma muy positiva. "Este año es difícil entrar en el once y en ese sentido estoy muy contento porque lo he conseguido. Una vez dentro, reconozco que es difícil y que hay que cuidarlo", ha asegurado el futbolista tras la sesión de entrenamientos que ha realizado el equipo esta mañana en Son Bibiloni.

Dani, que aterrizó en la isla durante el pasado mercado estival, ha tildado de "atípico" el engranaje que lleva a cabo Vicente Moreno a la hora de realizar sus alienaciones. "Es un poco atípico lo que está pasando, porque al final cuando hay un recién ascendido, siempre hay fichajes y hay gente que tiene experiencia en la categoría y normalmente tienen más continuidad, pero sí que es verdad que este año es difícil entrar", ha destacado el de Betanzos, quien ha intentado buscar una explicación a dicha situación: "Creo que eso demuestra que la base del año pasado era muy buena y que el equipo se hizo, no solo pensando en la temporada anterior, sino pensando en un proyecto a largo plazo, que es lo que busca este Mallorca".

Vicente Moreno, en declaraciones a Diario de Mallorca, reconoció ayer que su continuidad en el club la temporada que viene no está asegurada, unas palabras que ha analizado el futbolista en rueda de prensa. "Al final Vicente Moreno no deja de ser un profesional de esto y tendrá sus motivos para contestar eso. Seguramente él esté contento aquí, se le ve súper involucrado con el club y es lo que nos tiene que valer a nosotros como jugadores y a la gente. Los resultados son los que marcan el destino de cada uno y creo que estamos en el camino de seguir creciendo. Si Vicente al final de la temporada decide seguir, creo que todos estaremos encantados, y si decide no continuar, lo llevaremos de la mejor manera posible y ya le desearemos suerte en aquel momento", ha resumido el jugador de 30 años.

"Moreno es el mayor activo del Mallorca actualmente y lo demuestra día a día. Cuando estás con gente que trabaja como Vicente y su cuerpo técnico es un gusto. Son gente que trabaja muchísimo los partidos y que están en la misma onda del futbolistas, que al final es lo que al jugador le gusta. Yo siendo nuevo aquí estoy encantado de trabajar con él y con su cuerpo técnico. Sería muy importante que él siguiese y que estuviera con el equipo lo máximo posible", ha resaltado Dani Rodríguez.

Ya para acabar, el gallego ha hablado sobre el próximo rival del equipo en Liga, el Deportivo de la Coruña, conjunto al que Dani conoce muy bien. "Estuve once años de mi vida ahí. Crecí allí desde los 11 a los 22 años y evidentemente será un partido especial. Es un equipo que por entidad y por afición tienen que estar arriba y tienen una gran presión por subir, pero se está viendo que la Segunda División es muy complicada, que para todos los equipos, aunque sean favoritos es muy difícil ganar y tenemos que seguir siendo fuertes en casa e intentar seguir sumando", ha zanjado.