Vicente Moreno: "El encuentro se ha decantado por nuestros errores"

Vicente Moreno aceptó la derrota ante el Almería con deportividad. El técnico valenciano elogió las virtudes de su rival, aplaudió la actuación arbitral y se autoinculpó por no saber transmitir a sus jugadores lo que quería de ellos. "El partido, más allá de que ellos hayan sido superiores, se ha decantado por nuestros errores. No estoy decepcionado, pero sí ocupado ya en buscar una solución a todo lo que hemos hecho mal", resumió el de Massanassa en rueda de prensa.

Moreno no se atrevió a tildar el encuentro ante el Almería como el peor desde que dirige al conjunto bermellón, pero sí reconoció la nefasta segunda parte disputada por los suyos: "No diría que es el peor partido del Mallorca esta temporada porque creo que la primera parte no ha sido mala. La segunda, en cambio, no sé si será la peor, pero sí muy mala, de ahí la superioridad del Almería, el resultado y el no haberle podido dar la vuelta al marcador".

Sobre los principales fallos cometidos durante el segundo periodo, Moreno hizo hincapié en la imprudencia y las pérdidas de balón. "No ha salido nada y ellos han sido muy superiores, es una evidencia y hace que sea justo que los tres puntos se queden en Almería. Todos los penaltis llegan de pérdidas innecesarias en la salida del balón. Estoy fastidiado porque no he sabido transmitirle al equipo la línea que quería", explicó.

El preparador valenciano reconoció el gran trabajo del colegiado tinerfeño Trujillo Suárez pese a haberle señalado tres penas máximas y aseguró que lo visto sobre el verde era algo que ya intuía que podía pasar. "Creo que el colegiado ha hecho un gran arbitraje y que todos los penaltis que pita son justos. Además, todo en lo que ellos han sido superiores era algo que esperábamos y que se ha cumplido casi a rajatabla", señaló. Sobre el gran partido firmado por Manolo Reina, Moreno señaló que "no es fácil que te lancen tres penaltis y pares dos".