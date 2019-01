Moreno: "El Almería ha decantado el partido por errores nuestros"

Vicente Moreno se ha mostrado resignado en la sala de prensa del estadio de los Juegos del Mediterráneo y ha considerado justa la victoria del Almería. "Hemos perdido y la valoración no puede ser positiva. En la primera parte nos ha sobrado el último minuto. Ha sido muy igualada y por momentos hemos sido mejores que el Almería. Tras dos pérdidas ha llegado el primer penalti. En la segunda parte no he estado acertado a la hora de marcar lo que quería de los futbolistas, ellos han sido mejores y la victoria del Almería es justa. El árbitro ha acertado en todo y ha hecho un gran arbitraje. El resultado no es producto de la labor del árbitro", ha resumido el técnico del Mallorca.

Moreno ha reconocido estar "preocupado y ocupado" en mejorar lo poco que ha ofrecido el equipo en la segunda parte. "Donde ellos han sido superiores ya lo esperábamos y se ha cumplido a rajatabla. El Almería ha hecho muchas cosas bien en la segunda parte y nosotros lo podemos hacer mejor. Intentaremos mejorar", ha comentado. Aseguró no estar "decepcionado" por la triste imagen del equipo. "No se trata de estar decepcionado. Ellos han decantado el partido en errores nuestros y de forma continua. Los penaltis llegan por pérdidas en la salida de balón o despistes nuestros".

La sorpresa en la alineación, al margen de Valjent, ha sido la presencia del congoleño Merveil. "En la primera parte ha tenido una ocasión de gol bastante clara pero no ha estado fino en la finalización. En los entrenamientos, de cuatro veces la mete tres, pero ha fallado en el día clave", ha concluido Moreno, partidario de olvidar cuanto antes la debacle de esta mañana y centrarse en el partido del próximo sábado contra el Deportivo.

Por su parte, Manolo Reina, que ha detenido dos penaltis, ha restado importancia a su buena actuación "porque no ha servido para puntuar". El guardameta malagueño ha resumido así el partido: "La primera parte ha sido igualada y al final hemos tenido una jugada tonta en el penalti. En la segunda han sido superiores a nosotros", ha señalado. "Parar penaltis me había pasado, pero es algo anecdótico porque no nos ha servido para sumar los tres puntos. A todo el mundo le gusta ser protagonista y que sirva para puntuar, pero hoy no ha sido posible".

Pervis Estupiñán ha lamentado no poder dedicar una victoria a su hijo recién nacido. "Hay que sacar nuestras propias conclusiones y a pensar en el próximo partido. El míster ve los errores y las cosas buenas que hemos hecho. En los primeros minutos tuvimos alguna ocasión y nos ha pasado factura. En la segunda parte ellos han sido mejores. Los penaltis llegan porque quieres ir a ganar el partido, pero al margen de los penaltis ellos han hecho un buen partido. Cuando te ganan bien tienes que aceptarlo", ha zanjado.