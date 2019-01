Moreno pasa del mercado invernal

Vicente Moreno se mantuvo ayer con su prudencia habitual acerca del mercado de invierno en su discurso ante los periodistas, a pesar de las preguntas de todos los colores que se le formularon al respecto. "Estoy conforme con lo que tengo, si bien el Mallorca no es ajeno a los movimientos y somos un equipo mejorable como todos. Si lo son el Real Madrid y el Barcelona, cómo no vamos a serlo nosotros. Todo el mundo se va a reforzar mucho, sobre todo los conjuntos que están por debajo de nosotros en la clasificación, y la segunda vuelta será más complicada. Si se puede fichar para mejorar el equipo bienvenido sea, pero si no, no pasa nada. Pero no estoy demasiado pendiente del mercado", explicó ayer en Son Bibiloni.

El entrenador del Mallorca se mostró sincero acerca de si algún miembro de la plantilla le ha pedido la baja. "No ha habido ninguno... bueno sí, ha habido uno que ha comentado esa opción, pero es un tema que ya está cerrado y no hay que darle más vueltas", comentó sin dar más pistas sobre si es uno de los que tienen más o menos minutos durante el curso.

No obstante, el valenciano asume que alguno de sus pupilos estén pendientes de su futuro inmediato este enero. "Les veo a todos bien, pero cuando salen los nombres en prensa de algún jugador te preocupan porque ellos son personas, sea para bien o mal, aunque esto es algo normal en todos los equipos porque siempre salen nombres de jugadores que se podrían irse o quedarse. Los jugadores son profesionales y son conscientes de lo que podría pasar", analizó.

Acerca del Almería, rival de este domingo, Moreno no reparó en elogios. "Es un equipo que se encuentra en un buen momento y que es parecido a nosotros, muy difícil de ganar. Tenemos la ilusión de seguir en esta línea y ganando en Almería sería el hombre más feliz del mundo. Han mejorado mucho desde principio de temporada y tendremos que hacer un buen partido para ganarles", comentó antes de asegurar que ahora no piensa en regresar a puestos de play-off. "No me preocupa la clasificación ni acabar la jornada en play-off. Firmo ganar allí independientemente de lo que hagan nuestros rivales", resaltó convencido.

El de Massanassa, que reconoció que está pendiente del estado físico de Russo, sacó pecho por el nivel de sus centrales cuando fue preguntado por Valjent. "Es un gran jugador, con una progresión espectacular. Tenemos cuatro centrales muy buenos, me ponen las cosas difíciles para mí y son de garantía, juegue quien juegue. Además, todos han rendido muy bien cuando les hemos requerido y son muy buenos futbolistas. La de central es un posición difícil de cubrir. De hecho, muchos equipos ahora buscan cubrir esa posición y nosotros la tenemos muy bien cubierta", afirmó.

Moreno, además, también ensalzó la labor de Estupiñán, que está pendiente de su inminente paternidad para entrar en la lista. "Ante el Nàstic hizo un buen partido, marcó un gol y podría jugar en Almería, pero está pendiente de un tema personal y no sabemos si podrá viajar", finalizó.

El preparador rival



Por su parte, Fran Fernández, entrenador del Almería, alabó al Mallorca. "Está muy bien confeccionado y cuenta con una plantilla compensada y de buenos jugadores. Sobre todo destacaría lo difícil que es hacerle un gol porque está muy bien trabajado en el aspecto defensivo, en el que mantiene las líneas muy juntas. Además es agresivo y presiona muy arriba", destacó.