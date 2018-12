El Mallorca busca salida en este mercado a los que no juegan

El Mallorca no descansa por Navidad. La dirección deportiva trabaja en los últimos días para dar salida a varios de los jugadores del plantel, requisito imprescindible para poder cerrar el fichaje de uno o varios futbolistas durante el mercado de invierno. El club quiere reforzar la delantera, aunque no descarta mejorar el nivel en otras posiciones.

"El mercado de invierno no es la panacea", reconocía hace solo unos días el consejero delegado del club, Maheta Molango, al ser cuestionado por la llegada de posibles refuerzos. La contratación de futbolistas a estas alturas de la temporada dificulta su adaptación, un hecho que corroboró el directivo suizo poniendo como ejemplo los casos de Salva Ruiz o Fran Gámez. Ambos futbolistas aterrizaron en la isla hace ahora un año, pero apenas dispusieron de minutos pese al gran potencial que han mostrado durante la presente campaña.

No obstante, la secretaría técnica trabaja a destajo durante los últimos días. Javier Recio apenas ha pisado la isla en las dos últimas semanas, ultimando la salida de varios jugadores sin minutos e intentando cerrar la contratación de dos refuerzos. Las reuniones entre la dirección deportiva y el área técnica se han intensificado en las últimas horas, tras el partido ante el Nàstic de Tarragona, pero el mercado está atascado. Toca tener paciencia.

El Mallorca está teniendo serias dificultades para encontrar salida a varios de sus jugadores. Los futbolistas con menos minutos se encuentran a gusto en la isla, pese a su escasa participación en el equipo. Asentados en un club posicionado en la zona noble de la tabla, el escaparate es perfecto, la convivencia sana y el grupo bueno, alicientes suficientes para no querer hacer la maleta.

Equipos interesados no faltan, pero las pretensiones de los bermellones están dificultando su marcha. Faurlín, Giner o Castro son algunos de los nombres que están sobre la mesa, sobre todo porque su salida liberaría masa salarial. El centrocampista de Rosario es el jugador con menos minutos. A sus 32 años, el club esperaba un rendimiento que Faurlín ha sido incapaz de aportar. Desde la jornada uno, en la que disputó doce minutos, el argentino no ha vuelto a vestirse de corto y solo ha sido convocado en cinco encuentros más. Ferran Giner no acaba de despegar. El extremo valenciano sufrió la pasada temporada una grave lesión que le apartó de los terrenos de juego durante seis largos meses. Su vuelta se ha producido a cuentagotas. Ha disputado solo 95 minutos repartidos en cinco encuentros, ninguno como titular.

Carlos Castro es la gran decepción del presente curso. El Mallorca apostó fuerte por el delantero asturiano, pero su trabajo no acaba de convencer a Vicente Moreno. El valenciano mostró s desencanto con el jugador tras el partido en El Molinón. "Si el futbolista quiere entrar en el equipo tiene que hacer más", aseveró el técnico valenciano sobre su situación.

El Mallorca tiene claro que, hasta que no se encuentre salida a alguno de sus futbolistas, será complicado que se produzca alguna llegada. El trabajo no cesa.