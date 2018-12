El inolvidable regalo de Xisco Campos a un joven aficionado del Mallorca

Javier no olvidará jamás el partido ante el Nàstic. El mallorquinista, de solo diez años, recibió de manos de Xisco Campos el brazalete de capitán antes de darle un gran abrazo. Este gesto, que se produjo cuando los jugadores se acercaron a la grada Lluís Sitjar tras el encuentro, llegó al corazón del joven abonado, tal y como explicó emocionado su padre, Tomás Magán, en Twitter: "El meu fill no cap dins ell... Ja no fa falta arribin els Reis. (Mi hijo no cabe dentro de sí... Ya no hace falta que lleguen los Reyes)". El club no perdió la oportunidad de felicitarse por el detalle de uno de sus futbolistas más carismáticos en las redes sociales: "Regalàs del nostre capi (Regalazo de nuestro capitán)".





?? Regalàs del nostre capi ?? https://t.co/n9frkHfx0L — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) 21 de desembre de 2018

El, en conversación con DIARIO de MALLORCA, que su hijo, que lleva las gafas de color rojo en honor al club,, estaba muy feliz y lo noté cuando le hice la foto con el brazalete", expresa antes de desvelar que Javier, que juega en los alevines de primer año del Campusesport de la UIB, no suelta el regalo de Xisco Campos., finaliza orgulloso.