La cruz: Aridai no se fue ni una vez de su marcador

En su primer partido de titular después de mucho tiempo, a causa de la lesión que le dejó fuera, Aridai no aprovechó su oportunidad. Entró por Valcarce, que, como el resto de sus compañeros, no estuvo bien la semana pasada en Gijón. Pero es que ayer, Aridai no estuvo mejor. En un partido en general flojo de todo el equipo, el extremo canario se llevó la palma. Se convirtió en un futbolista intrascendente. Nunca se fue de su par, Abraham, que tuvo un partido muy cómodo por su banda. Aridai solo ensayó el disparo una vez en todo el partido, en un tiro flojo que no inquietó a arragán. El cambio a veinte minutos del final por Stoichkov fue la mejor señal de que Moreno no estaba contento con su rendimiento. Deberá ponerse las pilas si quiere seguir en el once titular.