Final feliz a un 2018 inolvidable para el Mallorca

En el último partido de un 2018 inolvidable, el Mallorca se ha impuesto al Nàstic de Tarragona congoles de Pervis Estupiñán y Stoichkov, protagonistas inesperados de una victoria sin brillo pero que sirve para romper la racha de dos derrotas consecutivas. A Vicente Moreno, que ha cumplido su segundo partido de sanción, le ha salido la jugada a la perfección. El valenciano ha apostado por el ecuatoriano en lugar de Sastre. Suena a castigo, o como se le quiera llamar, la suplencia del jugador de Porreres, que ha pagado con el banquillo el error que costó la derrota en El Molinón la pasada semana.

El gol de Estupiñán a la media hora ha roto un partido monótono, aburrido, en una ambiente gélido, por la baja temperatura y porque ninguno de los dos equipos ofrecían nada interesante. El Mallorca nunca se ha encontrado cómodo ante un rival que llegaba con la moral reforzada por su victoria ante el Extremadura a domicilio. Dicen los que vieron ese partido que fue un churro, y que los hombres de Enrique Martín aprovecharon la única ocasión de gol que tuvieron en todo el partido, jugando con una defensa numantina. Esta noche no ha sido igual, pero casi. El Nàstic buscaba la portería de Reina, pero a la hora de la verdad, de la definición, los catalanes se han evaporado. Para suerte del Mallorca.

El gol de Estupiñán ha sido de lo poco destacable de una primera parte que no pasará a la historia. El ecuatoriano ha provocado una falta en el lateral del área de Barragán. Salva Sevilla la ha sacado en corto hacia Estupiñán, que ha enganchado un zurdazo que se ha coloado en el segundo palo. Respiro.



El gol no tranquilizó al Mallorca en la segunda parte. A saber lo que hubiera pasado con otro rival de mayor enjundia enfrente. El equipo seguía sin ofrecer nada interesante, y se salvaba, gol de Estupiñán aparte, por las ganas que le ha puesto Dani Rodríguez, que ha estado en todas, y la seguridad defensiva de Valjent, que está pidiendo a gritos la titularidad en el centro de la defensa. El conjunto rojillo ha dejado de mostrar su habitual personalidad por la ausencia de los extremos. Partido para olvidar de Aridai, sustituido a falta de veinte minutos por Stoichkov, y de Lago. Al africano le salva que lo da todo sobre el terreno de juego, y hoy no ha sido una excepción ante su ex equipo. Pero cuando tiene el día tonto no le sale nada y se convierte en un jugador vulgar. No se le puede reprochar que no lo intentara, pero estaba claro que hoy no era su noche.

Aunque en el tramo final el Mallorca se ha hecho dueño del centro del campo, la intertidumbre por lo corto del marcador pesaba en el ambiente. Pero Stoichkov, a los doce minutos entrar en el terreno de juego por un desacertado Aridai, acabó con todos los miedos. El andaluz aprovechó un centro de Lago tras una gran jugada personal y puso la tranquilidad en la grada. El partido estaba finiquitado porque si con 1-0 el Nàstic dio pocas señales de vida, con el segundo gol acabó de cavar su fosa de forma definitiva.

El Mallorca cierra un 2018 inolvidable, con el ascenso a Segunda y con sus aspiraciones intactas de intentar el ataque a la sexta plaza en una segunda vuelta que se presenta apasionante. El descanso le irá de maravilla a un equipo que parece algo cansado. Se han ganado unas vacaciones a pulso a la espera de si llega el ansiado delantero, la pieza que le falta a este equipo para soñar en grande.