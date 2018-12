Vicente Moreno: "Hemos hecho poco por ganar el partido, no estuvimos bien"

Vicente Moreno, que ayer cumplió el primero de los dos partidos de sanción, entró en la sala de prensa de con cara de pocos amigs. Exigente como es, no le había gustado lo que había visto, el rendimiento de sus jugadores, según él, dejó mucho que desear. "No hemos estado en ningún momento al nivel que requería el partido si queríamos tener opciones de ganarlo. No es lo que hizo el rival, sino lo que no hicimos nosotros. Han ganado 1-0 y por lo tanto han sido mejores. El partido no me ha gustado en ningún aspecto, y no hemos estado nada bien", empezó diciendo el técnico mallorquinista.

Preguntado por el Sportiung, Moreno fue claro. "Suficiente tengo con mi equipo para analizar al rival. Venía en una buena dinámica y espero que le vaya bien", fue lo único que le sacó el periodista de Gijón, que también preguntó por la figura de Castro, ayer ausente una vez más. "Es un jugador que tuvo un cambio brusco en cuanto a lo que estaba habituado. Empezó bastante bien pero hay jugadores que han estado mejor. Tiene un nivel alto pero a día de hoy si quiere entrar en el equipo tiene que hacer más", dijo sobre el delantero asturiano.

Reina recuperó ayer la titularidad, y pareció no gustarle a Moreno que se le preguntara por el cambio en la portería. "El tema de la portería es algo especial. Ha hecho un buen partido, en el gol poco puede hacer. Ha estado en su línea. No se trata de dar explicaciones a cada momento. La aportación de Parera ha sido excelente en estos partidos, ha cumplido muy bien y espero que siga en la misma línea", afirmó.

En cuanto a cómo vio el partido, dijo: "Lo he visto donde no quería verlo. Lo he pasado fatal. Abajo no es que tengas mucha incidencia, pero al menos grito y me desahogo", concluyó.