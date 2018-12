Sporting - Mallorca: Rival y escenario de postín

Partido de altos vuelos del Real Mallorca. El rival y el escenario, el Sporting y El Molinón, obligarán al equipo mallorquinista a un plus de entrega para intentar doblegar a los asturianos y olvidar la derrota del pasado fin de semana contra el Málaga. Vicente Moreno, que cumplirá el primero de sus dos partidos de sanción -será sustituido por su segundo, Dani Pendín-, alineará, salvo sorpresa, al mismo equipo que cayó ante los andaluces. Aridai, que amenazaba con volver a ocupar la banda derecha en perjuicio de Valcarce, no se ha recuperado a tiempo y no viajó ayer a Gijón.

Por lo tanto, la única duda puede estar, de nuevo en la portería. Parera dejó algunas dudas ante el Málaga, sobre todo en el primer gol, por lo que la sombra de Reina se vuelve cada vez más grande sobre el guardamenta manacorí. Lo normal es que Moreno siga dando un voto de confianza a Parera ya que no parecería justo que, al primer partido que no brilla, volviera a ocupar plaza en el banquillo. Pero las palabras del técnico en la rueda de prensa del jueves aumentan las dudas sobre sus intenciones.

El Mallorca afronta el partido consciente de las dificultades que se va a encontrar, ante un rival en alza, pero sabedor de que si juega al nivel de los últimos partidos sus opciones de sacar algo positivo aumentan de forma considerable.

Carlos Castro viajó y puede disfrutar de minutos ante su equipo de toda la vida. Su presencia ha despertado gran expectación a nivel mediático, aunque desde el Mallorca ha sido todo un muro ya que no ha permitido que el jugador, suplente habitual, hablara para los medios asturianos.

El Sporting, con algún cambio en su equipo inicial, busca ante el Mallorca prolongar la buena racha de resultados iniciada con la llegada de José Alberto al banquillo rojiblanco, que se salda con dos victorias y un empate en la Liga y la eliminación del Eibar en la Copa del Rey.

El defensa francés Peybernes, que no ha podido entrenar con el grupo en toda la semana, realizó ayer una prueba que superó, por lo que parece que se mantendrá en el equipo inicial, al que tal vez vuelva el lateral Canella, también recuperado de las molestias que le impidieron jugar las tres últimas jornadas. En el que caso de que José Alberto tenga alguna duda sobre el estado de Peybernes sería Álex Pérez el que saliera en el equipo inicial, a pesar de que fue uno de los que perdió la titularidad con el cambio de técnico.