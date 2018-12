José Alberto: "El Mallorca es un equipo muy bien trabajado"

El entrenador del Sporting de Gijón, José Alberto, apeló ayer a la necesidad de "jugar hacia delante, generar ocasiones y esperar que los delanteros estén acertados" para obtener una victoria en casa ante el Mallorca que permitiría "hacer bueno" el punto obtenido en Elche en la pasada jornada.

Sobre el Mallorca, el técnico indicó que "es un equipo que mantiene la idea de la pasada temporada y también viene con una dinámica ganadora, está muy bien trabajado" y que es intenso y agresivo en defensa, "y arriba tiene calidad y velocidad".

El técnico ratificó que Peybernes y Canella están listos para jugar y destacó que "esta semana ha podido trabajar todo el equipo a excepción de Isma Cerro", y señaló que cuanta más dificultad tenga para elegir la alineación "mucho mejor para el grupo".

José Alberto afirmó "no estar preocupado para nada" por la ausencia de un extremo izquierdo puro porque "hay varios futbolistas que se pueden adaptar a esta posición y dar rendimiento como Lod, Traver o Álvaro Jiménez" y rechazó que los delanteros tengan ansiedad por marcar. "Están tranquilos, están generando ocasiones para el equipo y lo importante es que el Sporting gane, no quién marque los goles", apuntó tras asegurar que no sabe nada de la llegada o salida de jugadores.