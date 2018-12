Moreno se expone a dos partidos de sanción

Vicente Moreno se expone a una sanción de dos partidos por haber sido expulsado el pasado sábado en el partido ante el Málaga. El castigo se conocerá el miércoles, cuando se reúna el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, pero todo apunta que el entrenador del Mallorca no podrá dirigir a su equipo desde el banquillo en el partido del sábado en El Molinón ante el Sporting de Gijón y el del viernes 21 de diciembre, que cierra el año, ante el Nàstic de Tarragona en Son Moix.

El árbitro del Colegio Vasco, Aitor Gorostegui Fernández, escribió en el acta del encuentro que el técnico valenciano fue castigado por el siguiente motivo: "Fue expulsado por protestar de forma ostensible y reiterada una decisión mía después de haber sido advertido en varias ocasiones por el cuarto árbitro". Según explica la web iusport.com, la redacción no deja lugar a la interpretación, por lo que presumiblemente se le aplicará el artículo 120 del Código Disciplinario, que establece lo siguiente: "Protestar al árbitro principal, a los asistentes o al cuarto árbitro, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

Como no se produjeron incidentes mayores, la lógica dicta que al entrenador del Mallorca se le aplicará la sanción mínima, que es de dos partidos. El motivo del enfado de Moreno llegó en el minuto 86. Baba, Jack Harper y Raíllo chocaron con la cabeza cuando los tres saltaron a por el balón. El africano y el jugador de los andaluces se quedaron tendidos en el suelo y los bermellones creyeron que el trencilla detendría el juego, pero no fue así y Cifu marcó el 1-2. "Le he dicho que podía haber parado el juego en el choque de los jugadores como había hecho en la acción anterior. No he dicho nada para terminar en la calle", desveló.

Si se confirma el castigo, el ayudante de Moreno, Dani Pendín, será el que dirigirá a los bermellones desde el banquillo ya que el valenciano no podrá estar sobre el césped, ni tampoco acceder a los vestuarios para dar la charla técnica, ni antes del partido, ni en el descanso.