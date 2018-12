Moreno: "No le he dicho nada al árbitro para terminar en la calle"

Cuando Vicente Moreno compareció ayer en rueda de prensa, todavía le daba vueltas a su expulsión. "No le he dicho nada al árbitro para terminar en la calle", reconocía el valenciano intentando ocultar su enfado. Pero si algo era incapaz de entender el de Massanassa era cómo, tras el partido disputado por su equipo, el Málaga se marchaba de Son Moix con los tres puntos.

"Están fastidiados porque creo que han hecho un partido fantástico. Han buscado la victoria en todo momento, pero la recompensa no ha llegado. La suerte nos ha dado la espalda, pero esto continúa y ya hay que pensar en el próximo partido", resumió el preparador.

Moreno, que reconoció "haber sido expulsado en otras ocasiones" por motivos de más peso, explicó en sala de prensa lo que había llevado al colegiado del encuentro a echarlo a la calle. "Le he dicho que podía haber parado el juego en el choque de los jugadores como había hecho en la acción anterior. No he dicho nada para terminar en la calle. Si me equivoco no tengo problemas en reconocerlo, pero no entiendo esta expulsión y que no pueda hacer mi trabajo la semana que viene. Los árbitros son humanos y tienen todo el derecho a poder equivocarse. Se ha equivocado el hombre, pero tampoco hay que darle más vueltas", resumió.

Moreno también fue bastante explícito a la hora de hablar del gol anulado a Antonio Raíllo por un supuesto fuera de juego: "Si me decís que lo habéis visto vosotros en la pantalla (refiriéndose a los periodistas), queda todo dicho".

"Hemos tenido poco premio para lo que hemos hecho sobre el verde. Creo que el Mallorca ha sido mejor que el Málaga en el cómputo global del partido. La gente está contenta con el equipo, pero la realidad es que la semana que viene ya nadie se acordará de este encuentro y nosotros no habremos sumado ni uno, ni tres puntos", concluyó el preparador valenciano.