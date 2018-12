Vicente Moreno: "Vamos a dejarnos todo ante el Málaga"

Vicente Moreno no ha escatimado en elogios a la hora de definir a su rival de mañana en Son Moix. "El Málaga está firmando un temporadón, es un equipazo a todos los niveles y cuenta con un gran entrenador. Es el equipo más físico de la categoría, lo dicen los números, pero nosotros vamos a intentar ganar el partido. Vamos a dejarnos todo", ha expresado este mediodía el técnico del Real Mallorca en la previa del encuentro.

Moreno recupera para el enfrentamiento ante los andaluces a varios de sus efectivos. Salva Sevilla y Martin Valjent apuntan a la titularidad. "Durante el partido de Copa era importante que jugadores que salen de sus respectivas lesiones cogieran minutos. El hecho de que participaran en el encuentro abre más posibilidades para que puedan jugar ante el Málaga", ha resumido el valenciano.

Si el Mallorca logra la victoria, el conjunto bermellón sobrepasará a los andaluces en la clasificación, un hecho que, según Moreno, no será determinante en la motivación de sus jugadores. "El partido vale tres puntos, como todos. Cuando juegas contra un equipo que está dos puntos por encima o dos por debajo, puede dar la sensación de que los puntos valen más, pero para nosotros son tres puntos tan importantes como los fueron la semana pasada ante el Reus. La motivación la tenemos que tener siempre, independientemente del rival que se nos ponga por delante", ha destacado.

El preparador de Massanassa no ha querido dar pistas sobre el once que alienará mañana en Son Moix y, tan siquiera, ha dado nombres de los jugadores que siguen en la enfermería: "En lo referente a las lesiones, vamos por el buen camino. Tengo que hablar todavía con ellos y, en función de la conversación, podrán entrar en la convocatoria o no. Pero permitidme que me lo guarde para no dar pistas al rival".

Ya para acabar, Moreno ha reconocido que todavía no se ha reunido con la dirección deportiva del club para hablar de fichajes. "Ahora mismo estoy muy centrado con lo que nos queda de aquí a Navidad y luego ya habrá tiempo de sobra para ocuparlo en otras cosas", ha zanjado.