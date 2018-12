Vicente Moreno: "Hemos recibido el gol del Valladolid demasiado rápido"

Vicente Moreno aplaudió el nivel que mostraron sus pupilos ante el Valladolid, aunque lamentó la eliminación. "Ha habido momentos en el partido, cuando hemos sido capaces de meter ese gol, de que no estábamos tan lejos de pelear por pasar la eliminatoria, pero hemos recibido el gol demasiado rápido y eso nos lo ha complicado todo. Es verdad que estábamos a un gol de jugar media hora más, pero no hemos sido capaces de hacer ese gol y ha llegado el suyo al final", comentó en la sala de prensa del Nuevo Zorrilla. "Felicito al Valladolid que seguramente en el cómputo global de la eliminatoria ha sido mejor y ha merecido pasar", añadió.

El entrenador del Mallorca admitió que remontar el 1-2 de la ida era muy complicado. "La eliminatoria estaba cuesta arriba y el sábado tenemos un partido importante. No es sencillo jugar ante un Primera y, además, había diez jugadores que no juegan habitualmente y, con sus dificultades, como tienen todos los equipos, hemos competido y hemos puesto en dificultades al Valladolid. Nos ha faltado precisión en la primera parte y, en la segunda, ha sido determinante recibir el gol tan pronto", subrayó. Moreno defendió la actuación del meta Leandro, que cometió un penalti sobre Óscar Plano. "Los jugadores han hecho merecimientos para jugar. Tenemos a tres porteros y jugamos dos competiciones. Leandro ha estado a un buen nivel, no ha tenido demasiada fortuna en una acción, pero lo ha hecho bien y hay que felicitarle", dijo.

Moreno lamentó la lesión de Merveil, por la que tuvo que pedir el cambio "Era uno de los jugadores que pretendíamos que jugara los noventa minutos porque desde el inicio de temporada poco hemos podido contar con él. Ha tenido un golpe en la rodilla y a ver qué tiene", manifestó.

El preparador bermellón se mostró satisfecho con el regreso de Salva Sevilla, baja por un fuerte golpe en los testículos en las dos últimas jornadas. "Ha estado bien. Llevaba fuera del equipo un tiempo y no había ni entrenado. No sé que haremos el sábado pero era importante que jugara para que se probara y se viera para tener más base para decidir. Estos minutos también le han venido bien a Pervis y Valjent, que vienen de bajas de bastante tiempo", concluyó.