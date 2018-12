El Mallorca busca hoy en Valladolid una sorpresa como regalo

El Real Mallorca desafía esta noche a la lógica ante el Valladolid. Meterse en octavos de final con el 1-2 de la ida parece muy complicado, pero los bermellones no tienen nada que perder. Vicente Moreno apostará por un once inédito, en el que jugarán los futbolistas con menos minutos, de cara al partido liguero del sábado ante el Málaga. Las buenas noticias son que Salva Sevilla, Valjent y Estupiñán, bajas por lesión en las últimas semanas, entraron en la convocatoria, aunque todo apunta a que solo el lateral izquierdo será titular. El preparador también incluyó en la expedición al juvenil Pablo Ramón, que ya debutó precisamente ante los blanquivioletas y que podría repetir titularidad, teniendo en cuenta que quizá el propio Valjent no está para jugar noventa minutos tras más de un mes de baja.

Pedraza, baja por sanción en Reus, también se desplazó, aunque presumiblemente Moreno le reservará para la Liga. Los que se quedaron en la isla son Reina, Sastre, Raíllo,Fran Gámez, Salva Ruiz, Aridai, Lago Junior, Dani Rodríguez y Álex López, toda una declaración de intenciones. Eso sí, dar la sorpresa sería todo un regalo para un grupo que está sacando muy buenas notas en la Liga. Da la impresión que Leandro Montagud disputará su primer encuentro oficial como portero bermellón en un choque en el que Faurlín o Russo, sin protagonismo en la Liga, también tendrán su oportunidad.

Por su parte, el Real Valladolid encara la eliminatoria como "un partido abierto". Sergio González, técnico del equipo vallisoletano, es el primero en considerar "abierta" la eliminatoria, además de reconocer que será un partido donde "podrán reivindicarse los jugadores que son menos habituales en Liga". Entre ellos, están varios canteranos, como Aparicio, quien saldrá en el once titular, tal y como confirmó el técnico, y que espera que sirva para reencontrarse con la victoria tras cinco encuentros sin ganar.

Sobre todo, para superar la última derrota sufrida ante el Leganés en Liga. De ahí que este compromiso copero llegue en un buen momento, ya que han analizado "los errores que se cometieron" y la plantilla sabe que es fundamental que salgan "con tensión desde el inicio, para evitar fallos de concentración".

Porque, enfrente, van a tener a un rival que "lo está haciendo muy bien en Segunda División": "Es un equipo ordenado, serio, que va a poner las cosas muy difíciles", advirtió el entrenador catalán, quien también desveló que Ivi será de la partida inicial para poder "recuperar sensaciones y sus ganas de jugar".

"Si nosotros hacemos nuestros deberes, tendríamos que estar tranquilos", aseveró González. En este sentido, aseguró que el equipo "tiene fortaleza, y sabe encajar los contratiempos y, si bien es cierto que el último ha sido grande, ya está recompuesto y con ganas de salir hacia adelante para recuperar esa confianza y esa tensión que necesitan", finalizó.