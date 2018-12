"Antes o después el Mallorca estará en Primera"

El entrenador del Real Mallorca Vicente Moreno se muestra convencido de que el equipo que él dirige, "antes o después estará en Primera División". "El Mallorca es un club histórico, importante en el fútbol español, pero hay que saber ser pacientes", reflexiona el técnico valenciano en un reportaje emitido ayer por el canal Vamos de Movistar.

Moreno hace un repaso a su trayectoria deportiva, como jugador y entrenador, y recordó sus peores momentos cuando no cobraba en su etapa en el Xerez. "El club no nos pagaba. Recibimos ayuda con un posado en la revista Interviu", recuerda el técnico de Massanasa quien, no obstante, reconoce que aquellos malos momentos "nos ayudó a ser mejores".

Moreno alcanzó la Primera División con el Xerez con 34 años. "Lo veía ya lejano y pensaba que ya nunca jugaría en la máxima categoría", afirma. Volviendo al Mallorca, desvela un mensaje que suele transmitir a sus jugadores: "El miedo no es el problema, el problema es que el miedo te bloquee", señala.

Por otro lado, el Mallorca viaja hoy a Valladolid donde mañana, a las 21.30, disputa la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Moreno, como es habitual en la Copa, realizará rotaciones. Ayer, en Son Bibiloni, ya se vio trabajar con el grupo a Reina, Valjent, Giner y Salva Sevilla, ausentes por lesión en las últimas jornadas. A quien todavía no se ve es a Salva Ruiz, que continúa de baja. Parece segura la presencia mañana de Xisco Campos ya que no jugará el sábado ante el Málaga por tarjetas, así como Estupiñán en el lateral izquierdo al estar recuperado de la lesión que le ha mantenido un mes de baja.