Vicente Moreno: "Ganar en Reus sería espectacular"

Vicente Moreno pronunció ayer su habitual discurso ambicioso en la previa del partido en el Municipal de Reus. "Ganar allí sería espectacular porque nos exige mucho este partido, pero también nos regalará mucho si vencemos", comentó. El entrenador del Mallorca huyó a la hora de dar pistas acerca de sus planes, pero deslizó quién se perfila como sustituto del lesionado Aridai. "Valcarce tiene muchas posibilidades de jugar", señaló en Son Bibiloni.

El bermellón es consciente de que tiene más opciones como la de Buenacasa para suplir al extremo canario, aunque en su discurso se mostró más cauto con el aragonés. "Tiene condiciones para jugar en la banda y como delantero. Como sucede también con Stoichkov, tiene muchas cualidades, pero hay que tener tranquilidad. Tiene que adecuar algunas cosas y no hay que precipitarse, pero hay que exigirle con paciencia", comentó.

Moreno también tiene la baja por sanción de Pedraza, otro indiscutible en sus esquemas, que debe ser sustituida. "Lo lógico es que sea Baba, tenemos mucha confianza en él y es un futbolista con un margen de mejora grande, pero tengo otras posibilidades. Faurlín también puede jugar ahí o, dependiendo de los jugadores disponibles que tenga -en referencia a la ausencia de Salva Sevilla, que se confirmó después-, esto puede hacer que apostemos por un dibujo u otro", señaló.

Lo que es seguro es que Giner, Salva Ruiz y Manolo Reina no estarán en tierras catalanas por problemas físicos. "En el caso de Manolo se podría forzar, pero es mejor esperar", apuntó, dejando entrever que Parera seguirá siendo el meta titular en el duelo de esta tarde. "Ya me conocéis y no voy a poner excusas ni me voy a quejar por la bajas, tengo máxima confianza en los jugadores que tengo a mi disposición", añadió.

El valenciano desconfía del Reus a pesar de su mala dinámica de resultados y sus problemas institucionales. De hecho, la plantilla lleva dos meses sin cobrar. "Será un partido dificilísimo porque es un equipo que está en dificultades en todos los sentidos y esto puede hacer que sus jugadores se rebelen y sean más peligrosos. Es el tercer equipo de la categoría que corre más y, como el Numancia el otro día, le gusta tener el balón. Es de los equipos que te hacen sufrir y tengo claro que si queremos sacar un triunfo habrá que igualarles en muchas cosas", dijo.

Moreno recordó que en su etapa de jugador en el Xerez ya vivió un situación delicada a nivel personal. "No me atrevo a opinar acerca de lo que les sucede a ellos, pero yo estuve nueve meses sin cobrar, que se dice pronto. Y esto afecta mucho o no dependiendo de la personalidad de cada uno. Lo que está claro es que lo que quieres es sobrevivir y esto se hace ganando partidos", manifestó antes de restar importancia al hecho de que los tarraconenses solo hayan ganado un encuentro como locales: "Esto no va a determinar nada de nuestro partido. Ojalá después sigan con esta misma estadística".