Moreno: "El equipo ha hecho un trabajo fantástico"

Vicente Moreno valoró al final del partido el "fantástico trabajo" de sus jugadores ante el Reus en un partido que fueron "madurando, como teníamos previsto". El técnico del Mallorca no cree que en la segunda parte se jugara mejor que en la primera. "Hemos dado continuidad a la primera parte. El rival se va cansando y desesperando porque tiene necesidad de ganar. Sabíamos que si presionábamos en la segunda parte tendríamos oportunidad de llevarnos los tres puntos", manifestó el valenciano, feliz por la segunda victoria de la temporada a domicilio.

Respecto al partido de Valcarce y Castro, dos jugadores llamados a marcar diferencias y que disfrutan de muy pocos minutos, Moreno ha dicho: "Es verdad que no vienen participando de forma asidua, pero es lo que digo siempre, cuando entra uno, otro se tiene que quedar fuera. Cuando trabajas bien rindes. Valcarce ha marcado un gol y Castro ha tenido una buena oportunidad. Han hecho un buen trabajo y me alegro por ellos porque cuando un jugador no juega sufre", reflexionó.

Moreno, que ha agradecido el apoyo del centenar de aficionados mallorquinistas en las gradas -"sabemos que los tenemos detrás y tienen un papel muy importante"-, ha recordado que "en los últimos partidos fuera de casa hemos estado más cerca de ganar que de empatar, pero es que es muy difícil. Si aprovechan su oportunidad, la película cambia. Hay que disfrutar el triunfo, pero esta semana no hay mucho margen porque tenemos partido de Copa y el sábado jugamos contra el Málaga".

Se congratuló de que los que habitualmente no juegan rindan como lo hacen. Espero que la racha de lesiones pase, pero siempre desde la tranquilidad de que el que juega confiamos en él". Por último, valoró que el equipo acumule siete jornadas invicto. "Habla mucho del carácter de los jugadores y nos beneficia a los que tenemos la suerte de trabajar con ellos", concluyó.