Miquel Parera: "Me la jugué quedándome, ha salido bien"

P ¿Es el claro ejemplo de un futbolista que sabe aprovechar las oportunidades?

R La verdad es que las cosas están saliendo bien y solo puedo estar contento, pero también soy consciente de que uno no puede relajarse y de que hay que seguir trabajando para seguir mejorando.

P Ha tenido que pasar más de un año para que Manolo Reina le diera esta oportunidad, ¿o se la ha ganado usted?

R Al final Manolo ha tenido esta lesión y yo he tenido una serie de partidos para aprovecharlos. He tenido que tener mucha paciencia y trabajar muy duro a la sombra. Ahora parece que al fin me ha llegado un poco la recompensa a tanto trabajo.

P Son cinco encuentros consecutivos los que ha disputado ya, cuatro en Liga y uno en Copa, ¿cómo valora su rendimiento?

R Bien, creo que he ido de menos a más. Sobre todo bajo los tres palos, conseguir una continuidad sobre el césped es un aspecto muy importante. Partido tras partido me siento más cómodo y cada vez más integrado en el equipo.

P ¿A un portero siempre se le valora con una doble vara de medir?

R Puede ser. Una toma de decisión incorrecta o una mala elección del portero puede condenar a todo el equipo y eso puede llevar al traste todo el trabajo grupal. Lo mejor es no pensarlo mucho, intento centrarme en el equipo y trabajar para ellos.

P ¿Cómo fueron esos minutos antes de debutar en el fútbol profesional ante el Oviedo?

R Lo intenté encarar con bastante tranquilidad. Quizás no había jugado nunca en un campo como el Tartiere, con esa afición, pero tenía claro que debía encararlo como un partido más. Llevo toda la vida jugando a esto, así conseguí quitarme algo de presión. Fue mi debut en una categoría profesional, lo viví con mucha ilusión, pero solo fue un partido más.

P Son cuatro los partidos que lleva defendiendo la portería del Mallorca en Liga y ha conseguido dejar la portería a cero en dos ocasiones. ¿Buen bagaje?

R La verdad es que sí. Hemos tenido la fortuna de poder dejar en casa la portería a cero y también sumar dos empates que sirven para mantenerse en la parte alta de la tabla. Esperemos poder seguir dejando la portería a cero en muchas ocasiones.

P ¿Entendería que con la recuperación de Reina tuviera que volver al banquillo?

R Entiendo que el míster toma las decisiones en base al equipo que tiene y a favor de que el grupo funcione. Evidentemente podría entenderlo.

P El debate lo ha abierto usted en la portería. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando se habla de ello?

R Estoy tranquilo. Me aíslo de ello totalmente. Sé que mi trabajo está en el día a día y no miro más allá porque no vale la pena que me desgaste en cosas que yo no soy capaz de controlar. Trabajo todos los aspectos que están en mis manos y lo que no puedo controlar lo dejo para los demás.

P ¿Si tuviera que ponerse una nota?

R Ufff, eso prefiero que lo haga el resto. La verdad es que estoy contento con el equipo y con lo que está consiguiendo y creo que poco a poco vamos mejorando.

P Durante el mercado estival y con la llegada de Leandro Montagud, ¿se le pasó por la cabeza abandonar el club?

R Sí. Lo cierto es que tuve algunas opciones de salir a algún que otro equipo puntero de Segunda B, hablamos con el Mallorca para conocer cuál era su situación y desde un principio me dejaron claro que los tres porteros partíamos de cero. Me la quise jugar estando aquí e intentando convencer al míster.

P ¿Difícil de entender la contratación de un tercer guardameta con dos porteros de tanto nivel?

R No, para nada, entiendo perfectamente que el míster quiera tener a tres porteros a su disposición por si pudiera pasar algo. Moreno me dejó claro que partiríamos todos en igualdad de condiciones. Ahí ya solo me quedaba hacer mi trabajo. Me la jugué un poquito, pero hasta el momento las cosas están yendo bien.

P Amplió contrato el pasado mes de octubre. Visto su gran rendimiento en las últimas jornadas, ¿habría valido la pena esperar un poco?

R (Ríe) Eso nunca se sabe. Renovar da una tranquilidad que evidentemente puede afectar positivamente en el rendimiento que he tenido en mis últimos partidos. Acababa contrato esta temporada y he renovado hasta 2021. Estoy contento teniendo contrato aquí y, a día de hoy, no me planteo otra cosa que seguir vinculado a este club.

P ¿El Mallorca es un sentimiento?

R Es un sentimiento. Es el club de mi vida, donde he crecido como futbolista y como persona y donde me han inculcado unos valores que intento transmitir a toda la gente que me conoce.

P ¿Desde cuándo el fútbol?

R Empecé en una escuela en Manacor y desde muy pequeño me recuerdo jugando bajo los tres palos.

P ¿Usted era el típico jugador de campo no muy bueno al que solo dejaban jugar de portero?

R No, no, para nada. Lo que pasaba es que nadie se quería poner. Yo era bastante echado para adelante, bastante valiente y se ve que tampoco se me daba mal. De ahí me fui al Manacor prebenjamín y después, a los doce años, ya vine al Mallorca.

P ¿Toda una vida bajando a entrenar a Son Bibiloni?

R Sí, y lo sigo haciendo. Me he planteado en alguna ocasión venir a vivir a Palma, pero lo cierto es que tengo mi vida hecha en Manacor: mi familia, mis amigos, mi pareja. Es un camino que en ocasiones se hace un poco pesado, sobre todo ahora con las obras, pero estoy bastante acostumbrado.

P Hablando de Manacor, ¿cómo vivió las inundaciones en el Llevant de Mallorca?

R Fueron momentos de mucha tensión. Mi cuñada estaba en Son Carrió y no teníamos forma de contactar con ella porque las líneas estaban caídas. Mi pareja estaba desesperada, fueron días muy duros y el problema es quetodavía queda mucho trabajo por delante. Hay demasiadas casas todavía afectadas.

P Se le pudo ver en un vídeo ayudando durante esos primeros días.

R Sí, intentamos ir con unos amigos a echar una mano en lo que pudimos. Había muchísima gente, Mallorca entera se volcó y las calles, en poco tiempo, dieron un cambio brutal.

P Otro de los deportistas que se dejó ver por Sant Llorenç fue Rafel Nadal. Siendo los dos de Manacor, ¿se conocen?

R No tengo el placer de conocerlo personalmente, pero es de admirar que un deportista de su talla vaya a ayudar como una persona más.

P En lo deportivo, play-off. ¿Inimaginable al inicio de la temporada?

R Nosotros sabíamos que podíamos competir perfectamente. Nuestro equipo es muy competitivo y evidentemente vernos allí arriba nos alegra.

P ¿Cuál es clave de este Mallorca?

R Somos un equipo muy difícil de ganar, somos muy competitivos en los entrenamientos y los partidos. Siempre vamos todos a una y eso se nota sobre el verde.