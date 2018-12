Real Mallorca: Buenacasa pide paso

El jugador del Mallorca, Sergio Buenacasa, es el principal candidato para suplir el puesto en el once de Aridai, lesionado el pasado domingo ante el Numancia. El futbolista maño podría ser titular por primera vez desde que llegó a la isla tras sus buenas actuaciones en los últimos partidos. Hasta el momento, Buenacasa ha disputado cinco encuentros oficiales y ha marcado un tanto, en la derrota del Mallorca ante el Valladolid por 1-2 en la Copa del Rey. Desde su regreso al equipo después de estar lesionado, el delantero ha disputado los últimos cuatro partidos de Liga, siempre desde el banquillo y sumando un total de 93 minutos.

Buenacasa llegó al conjunto bermellón este verano procedente del Barakaldo, donde la temporada pasada anotó catorce dianas y fue el jugador más destacado del equipo. Poco después de su fichaje, el delantero sufrió una rotura del quinto metatarsiano de su pie derecho durante uno de los encuentros amistosos que el Real Mallorca jugó ante el Cádiz. El delantero zaragozano fue operado esa misma semana de la lesión que le mantuvo apartado tres meses de los terrenos de juego.

Valcarce es otra de las opciones que baraja Vicente Moreno, aunque Buenacasa ya fue el jugador que sustituyó a Aridai en el último encuentro. El delantero aseguró que quiere aprovechar las oportunidades que tenga. "Lamentablemente Aridai está lesionado y otro compañero debe suplir ese puesto, no sé si seré yo. Si tengo la suerte de que el míster me de esa confianza intentaré aprovecharla al máximo y ayudar al equipo", afirmó ayer en rueda de prensa.

Entrar en el once es una tarea muy complicada para cualquier jugador bermellón que ha llegado este año, ya que Moreno sigue confiando en el grupo que logró el ascenso la temporada pasada. Solo Dani Rodríguez ha conseguido hacerse un puesto en el equipo titular. Una situación que conoce Buenacasa. Por ello, el exjugador del Barakaldo resaltó que se siente orgulloso de las oportunidades que está gozando, aunque reconoció que su mejor momento todavía está por llegar. "Me siento bien, muy feliz de poder estar con el grupo. Moreno me ha dado la confianza para entrar e ir teniendo minutos, que no es fácil en un grupo tan grande y con tan buenos jugadores. Poco a poco me voy encontrando. Creo que lo mejor aún lo tengo que dar y espero que sea pronto", señaló.

Por otra parte, Salva Ruiz ha recaído de la lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego las últimas tres semanas y se perderá el partido del sábado. Una situación similar a la de Manolo Reina que, a pesar de que ha vuelto a entrenar con el grupo, todo hace indicar que volverá a ser Parera quién defienda la portería bermellona. En cambio, Salva Sevilla parece que sí llega para el partido frente al Reus. El jugador andaluz se entrenó ayer a menor ritmo que sus compañeros y desde el cuerpo técnico apurarán los plazos para que pueda llegar en condiciones al encuentro del sábado.