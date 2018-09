Martin Valjent se saca el billete de la titularidad

Rendimiento. El defensa cedido por el Chievo Verona italiano ha cumplido cada vez que ha jugado, como en el duelo del sábado en el Anxo Carro de Lugo

"El eslovaco sabe lo que hace, nos va a venir muy bien", decía en privado hace unos días uno de sus compañeros cuando era preguntado acerca de su valía. Todo apunta a que Martin Valjent será el sustituto del lesionado Xisco Campos , que presumiblemente estará un mes para regresar al césped al padecer una fisura en la protuberancia de una de sus vértebras.

El zaguero cedido por el Chievo Verona italiano está actuando a un buen nivel en las ocasiones que le ha tocado jugar, no siempre fáciles. En Lugo, al igual que el resto de sus compañeros, empezó mal, demasiado blando y nervioso, pero después se fue entonando hasta cuajar una buena actuación. Da la impresión que le ha ganado la partido a Franco Russo, que llegó en verano tras destacar en el Ontinyent de Segunda B, pero que ha quedado relegado a la figura de cuarto central. Sin ir más lejos, Vicente Moreno decidió sustituirle en el Anxo Carro en la segunda parte y dejar al eslovaco en el campo.

El internacional absoluto con su selección, a pesar de sus 22 años, tiene experiencia y se nota. No es de los que se complica con el balón en los pies y suple su falta de agilidad con una buena colocación para evitar males mayores. Debe ir a más porque apenas ha tenido minutos, pero en Alcorcón, a pesar de la derrota, ya demostró que es un futbolista que puede ser válido para los bermellones.

En la Copa del Rey frente al Oviedo, formando pareja con Franco Russo, estuvo impecable, y eso que tenía la complicada tarea de vigilar a Toché, uno de los mejores 'nueves' de la Segunda División. También frente al Albacete saltó al campo para sustituir al lesionado Xisco Campos y no dio la impresión de que no fuera un habitual entre los titulares.

Está por ver cómo encaja con Raíllo, que ante el Tenerife regresará al once tras cumplir un partido de sanción. Son dos jugadores que destacan por su contundencia, pero no por su velocidad, un asunto que a buen seguro que Vicente Moreno tiene sobre la mesa. La ausencia del capitán se antoja como la mejor oportunidad para Valjent a la hora de demostrar su valía. El buen rendimiento de la pareja formada por Xisco y el propio Raíllo le había tapado, pero ahora es su momento. Y buscará aprovecharlo para no regresar al banquillo. Los resultados dictarán sentencia.