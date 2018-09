El Real Mallorca logra un buen punto ante el Lugo

Cuando a los d, parecía que iba a ser otra tarde para el olvido en el. Es complicado empezar peor un encuentro, con una empanada mental de campeonato de todo el equipo, peroSupo levantarse y, a pesar de no estar nada entonado, supo competir hasta lograr el empate y luchar por el triunfo, que se resistió, entre otras cosas, porqueestrellaron dos balones en el poste). Si en la primera mitad pudo perder el encuentro, en la segunda estuvo cerca de ganarlo, con un juego más reconocible, por mucha puntería que falte.

Hay que reconocerle al director deportivo Javi Recio el fichaje de Fran Gámez, un desconocido hasta el pasado mercado invernal, y a Vicente Moreno por mantenerlo en la plantilla para Segunda. El ex del Atlético Saguntino marcó un golazo con la zurda y demostró que cada semana que pasa va creciendo en sus prestaciones. Este empate debe entenderse como una buena noticia a todas luces, aunque entre la ambición de los bermellones quedara el regusto amargo de no haber vencido a un rival que siempre es incómodo.

Sin embargo, lo que no puede permitir el Mallorca es que a los dos minutos ya vaya por debajo en el marcador. Sucedió en la anterior jornada ante el Albacete y volvió a pasar ayer. El gol de Pita, de tiro desde la frontal, puso muy cuesta arriba el partido, otra vez. La defensa del Mallorca, con las novedades Valjent y Franco Russo incluidas, se mostró muy blanda. Pero no solo fue culpa de la zaga, ni mucho menos, porque el equipo en general, con un Pedraza desafortunado, llegaba un segundo tarde a cada balón.

Pero en el ADN de este equipo figura reanimarse. Siempre. De ahí que empezaran a tener más el balón. De hecho, cada vez que los Salva Sevilla, Dani Rodríguez y compañía elevaban el ritmo, el Lugo sufría, aunque eso no se tradujera en claras ocasiones. Un tiro del almeriense en el minuto veintidós fue el primero. Eso sí, el Lugo hacía mucho daño con las contras, pero no estaba acertado con la puntería. Como en una ocasión en la que Dongou, tras un error en cadena de los visitantes, rematara fuera cuando estaba absolutamente solo. Y Herrera, poco después, también forzó un saque de esquina cuando se olía el peligro. No obstante, el Mallorca, a su manera, nunca llegó a perder la cara al duelo en ningún momento. Aridai, con un lanzamiento de falta, estrelló la pelota en el larguero y, dos minutos después, en el cuarenta y dos, llegó el mayor premio posible. Fran Gámez, tras recortar a un defensa en el pico del área, marcó gracias a un zurdazo con el exterior que hizo imposible la estirada de Juan Carlos. Es increíble que los bermellones se fueran al vestuario sin perder después de haber ofrecido un rendimiento tan irregular.

El Mallorca transmitió otras vibraciones en la reanudación. Salva Sevilla, nada más empezar, estampó el balón en el palo derecho de la meta, una acción que pudo cambiar el desarrollo del choque. Los baleares siguieron mostrando los dientes, concediendo mucho menos que en la primera parte, y demostrando que querían ganar. Salva Sevilla, otra vez, estuvo cerca del gol con un lanzamiento de falta que obligó a Juan Carlos a lucirse.

Los rojillos siguieron empujando, pero también perdonando. En el minuto 67, una gran acción de juego combinativo dejó a Salva Ruiz en el corazón del área pequeña y su pase, con Aridai y Abdón preparados para rematar, fue cortado providencialmente por Vieira. El Mallorca, mucho más consistente con Baba en el centro del campo, ya estaba haciendo méritos más que suficientes para ir ganando. Moreno introdujo a Merveil, que se pegó a la izquierda para que Lago se quedara solo en punta. Un buen pase de Aridai al espacio creó peligro, pero Merveil se quedó a centímetros de meter la bota para anotar. El encuentro entró en una fase de muchas interrupciones, con el Lugo algo más espabilado, pero ya no cambió el guion de la historia.