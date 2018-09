Moreno: "Uno se va satisfecho cuando gana los partidos"

Vicente Moreno volvió a dejar clara su ambición en la menuda sala de prensa del Anxo Carro al recordar que quería llevarse los tres puntos. "Uno se va satisfecho cuando gana y, cuando no lo haces, no estás satisfecho del todo. Pero quitando esos siete minutos iniciales del partido, creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, aunque no es lo mismo sumar uno que tres puntos", explicó ante los periodistas.

Sin embargo, el entrenador del Mallorca tuvo palabras de elogio hacia sus pupilos tras el empate conseguido ante el Lugo. "Poco se le puede reprochar al equipo, aunque siempre hay cosas por mejorar. Ha hecho un esfuerzo tremendo en un campo difícil y que venía de ganar en Zaragoza, con el subidón que eso supone para ellos. Pero hemos salido todo lo contrario de lo que queríamos, y les hemos dado opciones. Pero después hemos sido mejores que el rival, el equipo ha buscado el empate y después, si la de Salva Sevilla no se va al palo, se podría haber ganado", se explayó.

El preparador valenciano considera positivo, tras la derrota ante el Albacete en Son Moix de la pasada jornada, haber roto con esa mala dinámica. "Es bueno sumar después de la semana pasada", dijo convencido.

Moreno aclaró las decisiones de sus cambios en la segunda mitad. "No han sido los tres por lesión. Nos ha condicionado un poco más el último porque Salva Ruiz ha tenido que salir. Es verdad que Franco Russo venía forzado en el tobillo, pero le hemos cambiado porque buscábamos algo diferente en la salida del balón con Baba en el centro, mientras que en el otro cambio hemos buscado la velocidad arriba con Lago, Merveil y Aridai", explicó.

Moreno demostró que el nivel de exigencia a Fran Gámez es muy elevado ya que, más allá de reconocer la importancia de su tanto de ayer, le recriminó que debería llevar más. "Es un débito que le estaba poniendo ya. No le voy a criticar, pero es un jugador que tiene gol a pesar de jugar de lateral. Podría llevar cuatro o cinco goles, sin exagerar, y lo extraño es que solo lleve un gol", concluyó el de Massanassa.