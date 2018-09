Moreno apuesta por Russo y Valjent ante el Lugo

"A los jugadores siempre les digo que van a tener su momento durante el año. Las cosas no hay que precipitarlas.estuvieron a un buen nivel contra el, y con un once de inicio se abre esta posibilidad". Con estas palabras,, ha dado prácticamente por hecho que el argentino y el eslovaco formarán la pareja de centrales el sábado en el Anxo Carro de Lugo. "Contra el Albacete, con la expulsión de Raíllo, poner a Pedraza de central era la situación más lógica. No tengo ninguna preferencia por ningún jugador, ni por los que estuvieran el año pasado o no, porque sean más o menos altos o más o menos guapos. A todos los veo guapos", ha bromeado el valenciano.

Moreno admite que ha pasado una semana complicada. "Sobre todo por el tema de Xisco", ha matizado. "La salud está por encima de todo, y más en un tío como Xisco, al que tanto apreciamos y tanto aporta en el vestuario y en el campo por sus valores. Lo vamos a tener un tiempo fuera, pero afortunadamente se ha quedado en un susto. Por lo demás, no venimos de un resultado positivo, y la semana nunca es igual cuando ganas que cuando no", ha añadido.

El otro nombre propio de la semana ha sido Raíllo, por su expulsión ante el Albacete a los tres minutos de la segunda parte. El entrenador rojillo se ha explayado en la defensa de su jugador intentando no criticar al árbitro por su expulsión. Eso sí, ha lanzado un tirón de orejas a su jugador cuando ha dicho que "tiene que ser más inteligente". "He hablado con él. No acostumbro a contar las conversaciones privadas. No pondría la expulsión del año pasado con esta en el mismo contexto. Creo que no tuvo suerte en la acción. Unos ven más, otros menos y otros no ven nada. Cuando el linier decide tomar una decisión así es porque lo habrá visto. Unos estarán más de acuerdo o menos, pero respetamos siempre los arbitrajes, es una profesión muy difícil. Está olvidado".

Raíllo es reincidente en este tipo de acciones, pero Moreno ha salido en su defensa. "Cada uno tiene su personalidad. Si tuviera otra forma de ser no sería Raíllo, sería mi abuela. Es un tipo viril, duro, agresivo, que va al límite. Yo no veo nada en la jugada que le costó la expulsión. Posiblemente hay que ser más inteligente, pero no veo ningún gesto excesivo. Podríamos pulirlo en la forma de ser, pero no sería Raíllo. Le quiero como es. No sé las expulsiones que lleva desde que está aquí. ¿La tercera en tres temporadas". No lo veo excesivo, no es una cosa para volverse locos y más en la posición en la que juega. El primero que lo pasa mal es él, que le afecta a su bolsillo".

Moreno, que se mide por primera vez a Javi López, su colega en el banquillo del Lugo, al que tuvo como entrenador en el Jerez, se refirió también a Joan Sastre, que ha sufrido una recaída de su lesión que le ha impedido debutar esta temporada. "No ha entrenado, es una situación difícil para poder contar con él. Es una cuestión de que no tiene posibilidades de entrar por los problemas que arrastra, que habrá que solucionar. Esta semana no va a estar porque no tengo opción, a diferencia de las dos anteriores que no estuvo porque lo decidí yo. Tiene molestias que no le dejan jugar a gusto, y es un freno que le impide entrar en el grupo".