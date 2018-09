Álex López: "Cuando vimos que Xisco no respondía, el corazón se nos puso a mil"

El delno fue un partido fácil para el. Más allá del resultado, el encuentro se vio salpicado por una serie de circunstancias que imposibilitaron que el equipo mostrara su mejor juego. La lesión de Xisco Campos o la expulsión de Raíllo marcaron el devenir del encuentro, así lo ha reconocido este mediodíaen rueda de prensa.

"Es una situación complicada para todos porque ves a un compañero que cae desplomado al suelo y parece que no responde. Cuando ya vimos que levantaba la mano, se pasó un poco el agobio. Esos instantes son muy complicados y el corazón te va a mil", ha señalado Álex sobre el encontronazo que sufrió Xisco Campos con Rey Manaj.

El de Binissalem ha visitado hoy a sus compañeros durante la sesión matinal en Son Bibiloni y Álex López ha reconocido que ya estaba loco por volver a los entrenamientos. "Ya quería ponerse a entrenar hoy. Está bien, fuimos a verlo también al hospital, y la verdad es que parecía que estaba como nuevo, tiene unos puntos en la cabeza y afectada la dorsal, pero creo que en un par de meses, o un mes y pico estará disponible, a ver si puede ser menos", ha reconocido el delantero sobre el posible tiempo que estará de baja el capitán.

Sobre la expulsión de Raíllo, Álex López ha querido quitarle peso al asunto: "Son cosas que pasan en el fútbol". Aunque ha reconocido que hay que intentar frenar ese tipo de impulsos. "Está claro que hay veces que no se puede evitar, pero las evitables tendríamos que hacer una reflexión. Dejar al equipo con uno menos, perjudica mucho a los compañeros. A mí es al primero que le ha pasado. Con los nervios del partido es comprensible, pero no podemos permitírnoslo", ha señalado.

"Raíllo estaba cabreado consigo mismo, ya mostró ese enfado el mismo domingo. Sigue entrenando a tope porque por suerte le ha caído un partido, al final la semana que viene ya estará con nosotros, así que está trabajando a tope", ha subrayado el delantero.

Álex López volvió a la titularidad el pasado domingo ante el Albacete. El delantero ha reconocido sentirse muy "cómodo" durante todo el partido y espera poder tener una nueva oportunidad en el once. "Estar en el equipo titular o no, no es algo que dependa de mí, pero si así fuera, seguro que me ponía", ha asegurado entre risas. "Me sentí cómodo en el campo y bastante activo, dado que el equipo creo que tuvo bastante la posesión de la pelota. Me sentí bien, cómodo y creo que con las ocasiones que tuve los goles al final llegarán", ha reconocido.

Ya para acabar, Álex ha analizado el encuentro del próximo sábado ante el Lugo: "Creo que será un partido difícil, como todos, y más jugando fuera de casa. Tenemos que ir al campo del Lugo con las ideas claras y sabiendo que podemos llevarnos los tres puntos".