Xisco Campos enmudece Son Moix

Consciente. El capitán del Mallorca queda hospitalizado en observación durante 24 horas y califica el golpe con

el albano de "acción fortuita que queda en el campo"

El colegiado observa su reloj. Falta solo un minuto para mandar el encuentro al descanso. A un balón dividido y escorado a la banda acude. Rey Manaj ha visto saltar al central, pero decide acompañarle en la acción. El

Xisco Campos cae inconsciente al suelo. Su cabeza golpea sobre el verde y Son Moix enmudece. El banquillo del Albacete ha seguido la acción a solo dos metros. Sin tiempo para pedir la asistencia médica, el fisioterapeuta del conjunto manchego aborda el terreno de juego para asistir al de Binissalem. Al instante llegan los 'fisios' del Mallorca.

Campos yace inerte sobre el césped y la tensión se apodera de los futbolistas. Salva Sevilla abronca a Manaj, una acción que no pasa desapercibida para el colegiado, que entre tanto revuelo tiene tiempo para mostrarle tarjeta amarilla. El delantero albano se excusa: "No lo he visto, no lo he visto". Al fin una ambulancia se posiciona sobre las pistas de atletismo. Para cuando el equipo médico empieza a atender al capitán bermellón, Xisco Campos ya ha dado señales de vida. El defensa mueve los brazos y Son Moix vuelve a respirar.

El central es inmovilizado. "Puedo jugar, quiero seguir", reconoce Manolo Reina que le oye decir al de Binissalem, antes de ser introducido en la ambulancia. Allí ya está su mujer, con el susto todavía en el cuerpo. Abdón Prats, sancionado ayer, también baja a pie de campo para conocer el alcance de la lesión.

El capitán del Real Mallorca sufre un traumatismo craneoencefálico de grado 1. Según informó el club bermellón, a través de un comunicado, el central "queda hospitalizado en observación durante 24 horas", en la Clínica Juaneda de Palma.

"Lo siento por Xisco, espero que se recupere muy pronto. Es un lance del juego. Le doy con la cabeza porque quería tocar el balón para llevarlo al área. Ha sido involuntario", se excusa Manaj tras el encuentro. "Agradecer a todo el equipo, cuerpo técnico y aficionados que se han preocupado. Tengo que decir que los jugadores del Albacete se interesaron y Manaj el primero. Acción fortuita que queda en el campo", respondió Xisco desde el hospital.