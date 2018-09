Vicente Moreno no se casa con nadie

no se casa con nadie. Solo han pasadodesde el inicio de competición y el técnico delya ha demostrado que en este equipo. Si un futbolista no rinde durante un partido, si su semana es floja en Son Bibiloni o tiene un comportamiento que no cuaja con lo esperado,

Pablo Valcarce fue una de las incorporaciones que entró con mejor pie en el plantel bermellón. Pese a no ganarse la titularidad en los dos primeros partidos de Liga, el futbolista ponferradino fue un fijo en las convocatorias y dispuso además de varios minutos para demostrar su valía.

Ante Osasuna, en Son Moix, Valcarce entró en el minuto 70 del encuentro. En la segunda jornada, en el Wanda Metropolitano, apenas dispuso de cuatro minutos para demostrar. La recompensa llegó en el partido ante Alcorcón, donde el futbolista se hizo con la titularidad y disputó 52 minutos.

Tras un partido más bien discreto en tierras madrileñas, la sorpresa saltó cuando Vicente Moreno dio a conocer la lista de convocados para la jornada cuatro de competición. Valcarce no entraba en los planes del preparador valenciano ante el Cádiz. En una jornada, el futbolista había pasado de la titularidad, a tan siquiera estar entre los 18 elegidos por el preparador. El extremo tampoco viajó este pasado fin de semana a tierras ilicitanas.

Aridai Cabrera es otro claro ejemplo. El canario se ganó la confianza del míster en los primeros partidos de la temporada.

Tras dos partidos intermitentes, Moreno lo sentó ante Alcorcón y Cádiz. En el encuentro ante el conjunto andaluz, el futbolista saltó al terreno de juego en el minuto 63 para firmar un espectacular partido. Revolucionó al equipo y luchó cada balón como si de una final se tratase. "Con el partido que ha hecho hoy, Aridai tiene muchas papeletas de entrar en el once la semana que viene", reconoció el entrenador valenciano en la rueda de prensa posterior al partido. Así fue.

Aridai saltó al césped del Martínez Valero para firmar un partido serio e intentar ganarse un puesto en el once titular del conjunto bermellón.

A Vicente Moreno no le tiembla el pulso. Pese al buen rendimiento de Carlos Castro en este inicio de campaña, el preparador decidió sentarlo para dar entrada a Dani Rodríguez y Aridai en el duelo ante el Elche del pasado domingo. Nadie en el plantel se puede dormir. Hay muchos jugadores que pisen paso.