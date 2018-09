La cara: Lago Junior

Posiblemente el mejor partido de Lago Junior esta temporada, con una actitud encomiable y protagonista en el gol de Abdón a pocos minutos de llegar al descanso. El costamarfileño, en ausencia de Castro, se ubicó en el ataque formando pareja ofensiva con Abdón Prats. Con la entrada de Castro al cuarto de hora de la segunda parte, Lago pasó a un extremo, pero no perdió protagonismo, y las jugadas de mayor peligro llegaron de sus botas. En el minuto 57 puso un balón franco desde la banda derecha a Abdón, que no llegó por poco. Moreno necesita a Lago a su mejor nivel porque se trata de un futbolista que, si está bien, es capaz de marcar la diferencia. Ayer luchó todos los balones y no dio ni uno por perdido. Al final notó el cansancio por el gran esfuerzo realizado.