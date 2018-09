Los suplentes del Mallorca se reivindican

Con alguna excepción,pudo comprobar el martes en laque dispone de profundidad de banquillo para una. El técnico mallorquinista, contenido siempre en sus gestos y a la hora de hablar, tanto en las victorias como en las derrotas, valoró la clasificación para la tercera ronda del torneo del KO -el sorteo se celebra mañana viernes- porque

Pero, al margen de la clasificación, lo que puso contento al técnico de Massanasa es la actitud de los jugadores. "Juegue quien juegue, lo dan todo", expuso en la rueda de prensa, antes de lamentar que el equipo "no tenga un porcentaje mayor de acierto" que a la larga puede pasar factura. Y es que el equipo se sostiene de momento por su gran eficacia en defensa, que solo ha encajado un gol en cinco partidos, cuatro de Liga y uno de Copa, que ha catapultado al equipo a puestos de ascenso directo con solo cuatro goles. Juan Antonio Anquela, entrenador del Oviedo, ya destacó en la rueda de prensa la solidez defensiva del Mallorca. "Es un equipo muy bien armado", dijo.

Pero no todo fueron buenas noticias el martes en la cita copera. No todos los jugadores rindieron a un nivel óptimo. Al término del partido, Moreno se refirió a Ferran Giner, autor del gol que dio la clasificación, lamentando que no ofrezca a estas alturas un mejor rendimiento: "Le conozco y sé lo que puede ofrecer al equipo. Él va a su ritmo, pero debería estar mejor", se sinceró el técnico para con un jugador al que le tiene aprecio de su etapa conjunta en el Nàstic de Tarragona. En el entrenamiento de ayer en Son Bibiloni, Moreno departió varios minutos con el jugador valenciano, posiblemente incidiendo en las palabras del martes.

Valcarce es otro de los jugadores que debe ofrecer un mejor rendimiento. Aridai le ha ganado la partida tras empezar como suplente del exjugador del Numancia. Y el martes desaprovechó su oportunidad ya que fue de los más flojos del equipo. Lo mismo se puede decir de Faurlín, el último de los centrocampistas para Moreno ya que Baba parece haberle ganado la partida. En punta, Stoichkov, con una calidad contrastada, debe ofrecer más de lo que lo hizo ante el Oviedo. En cambio, el resto estuvo a un buen nivel. Desde Parera, invicto, pasando por Valjent, Russo, Estupiñán y Baba, que le demostraron al técnico que se puede contar con ellos.