Fran Gámez: "Desconozco si la lesión de Sastre ha condicionado mi titularidad"

es una de la revelaciones de la temporada en el. El defensa delo ha jugado todo y es el único futbolista del plantel que ha salido en el once titular de los cinco partidos disputados hasta el momento (cuatro en Liga y el de Copa ante el Oviedo). Su gran rendimiento en banda diestra no está pasando desapercibido para nadie, ni siquiera para él mismo.

"Es la primera vez que juego en esta categoría, pero la verdad es que me estoy encontrando bastante cómodo en este inicio de temporada. Ahora todo el mundo está muy pendiente de mí en Sagunto y es de agradecer. Solo espero poder seguir demostrando, al menos, el mismo nivel a lo largo de la temporada", ha reconocido el lateral bermellón.

El camino del futbolista desde su llegada a Mallorca no ha sido fácil. El año pasado aterrizó en la isla con un equipo "que estaba haciendo las cosas muy bien", por lo que lo "lógico" era no introducir muchos cambios en el once: "Fue una temporada muy bonita, pero a la vez muy complicada. Venía de ser capitán, de sentirme un jugador importante en Sagunto, de jugar muchos minutos y aquí no los tuve. Sastre y el equipo lo estaban haciendo muy bien, iban primeros, y la lógica te dice que no se deben cambiar muchas cosas".

Una lógica en la que Vicente Moreno podría persistir esta temporada, una vez Joan Sastre se recupere. "Esa ya no es decisión mía", reconoce el lateral. "Entreno cada día para intentar que las cosas salgan como están saliendo. No sé si la lesión de Joan Sastre ha condicionado mi titularidad. Durante la pretemporada entrené y me ejercité muy duro porque mi intención era poder disponer de muchos más minutos de los que dispuse la campaña pasada y a partir de ahí, ya es decisión del míster decidir entre uno u otro", ha señalado.

Gámez es un jugador versátil. Lo demostró la pasada temporada cuando entró como lateral izquierdo en sustitución del lesionado Bonilla en el partido de vuelta en Miranda del Ebro. Otra de las posiciones donde más cómodo se siente es como extremo, un puesto que conoce bien: "Desde que llegué al Mallorca el año pasado, he jugado dos partidos como extremo. Me siento cómodo también en esa posición, pero el míster me dijo que contaba conmigo como lateral. Años atrás sí que he jugado en la posición de extremo, pero la verdad que este año me estoy sintiendo muy bien jugando como lateral".

El Real Mallorca suma 9 de 12 puntos posibles en Liga, unos números que, según Gámez, "invitan a seguir trabajando". El de Sagunto reconoce que el equipo "no se puede relajar" y que deben dar "siempre el 100% para obtener un resultado positivo". "Nuestro modelo de juego es ir siempre al límite y eso es lo que estamos plasmando sobre el verde. Seguramente el Elche nos tenga muchas ganas, por la rivalidad que se vivió con el equipo el año pasado, pero nosotros también tenemos muchas ganas de seguir ganando y demostrando", ha señalado el defensa.