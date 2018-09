Moreno: "Al equipo y al club le interesa seguir en la Copa del Rey"

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, dijo ayer que "al equipo y al club le interesa seguir en la Copa del Rey", por lo que, aseguró, pondrá "un once de garantías, el mejor once posible" para intentar pasar la eliminatoria ante el Oviedo.

El técnico valenciano espera a un rival "herido" tras el varapalo que supuso la goleada encajada ante el Zaragoza. "La derrota del Oviedo es un arma de doble filo", comentó. "Conociendo a los jugadores que tienen, al entrenador y al club importante que es, seguro que están heridos por el resultado del fin de semana. Cuando pasa eso se quiere jugar y cuanto más pronto, mejor. Estoy convencido de que nos dificultarán muchísimo y tendrán mucho interés en esta eliminatoria", añadió el técnico en la sala de prensa de Son Bibiloni.

Moreno quiere pasar a la siguiente ronda "porque nos permitirá jugar más partidos de competición y eso es bueno para un equipo en el que hay tantos jugadores", subrayó. "Alinearemos el once que está mejor por muchos motivos. Algunos de los jugadores no acumularon muchos minutos el viernes y hay futbolistas que quieren aparecer y demostrar su valía, así que saldremos con un once de garantías", dijo, confirmando que se producirá una pequeña revolución en la alineación.

Moreno añadió, en relación a la pésima racha del club en la competición copera, en la que solo ha superado una ronda en las cinco últimas ediciones, que quiere "romper las estadísticas". "Estamos en una competición en la que un mal día te deja fuera de la competición", concluyó.