El Mallorca también gana en la Copa

El equipo de Moreno se ha clasificado para la tercera ronda del torneo del KO, algo que no sería para destacar si no fuera porque es la segunda vez que lo consigue en las últimas seis temporadas.al cuarto de hora de la segunda parte ha sido suficiente para que los rojillos prosigan su racha de buenos resultados.

Tal como había anunciado Moreno en la víspera, ha puesto en liza a un equipo de suplentes excepto el lateral Fran Gámez, y porque no le ha quedado más remedio al no haber en la plantilla otro jugador en su demarcación al seguir lesionado Sastre. Lo mismo ha hecho Anquela, con solo tres supervivientes de la debacle frente al Zaragoza. Por lo tanto, se ha visto una primera parte muy equilibrada, con escasas oportunidades para ambos equipos.

Era hoy la oportunidad para que los suplentes demostraran a su entrenador que tienen sitio en este equipo. Y a fe que la mayoría consiguieron su objetivo. Pero el mejor ha sido el único titular de la Liga, un Fran Gámez que se está convirtiendo, sin hacer ruido, en una de las sensaciones de este inicio de temporada. Al exjugador del Saguntino se le ha visto tanto en defensa como en ataque, llevando siempre el peligro por su banda derecha. Está pletórico de forma y con una confianza sin límites.

En un partido de estas características hay que fijarse en los que juegan poco, o nunca. Como Russo, el central argentino,que no ha sido muy exigido por los delanteros asturianos; como Estupiñán, el lateral izquierdo ecuatoriano, que ha demostrado que se puede contar con él; o Baba, el tercer centrocampista para Moreno, descarado y decidido en todo lo que hace; o Faurlín, pendiente todavía de poner su experiencia en beneficio del equipo; o Giner, que necesita partidos como el de ayer para conseguir dejar definitivamente atrás la grave lesión de la pasada temporada; o Stoichkov, técnicamente una delicia pero mostrando a cuentagotas el mucho fútbol que tiene en sus botas.

La segunda parte ha empezado como la primera, con ambos equipos más pendientes de no encajar que de marcar. Pero la monotonía se ha roto al filo del primer cuarto de hora de la reanudación cuando Giner ha batido a Champagne con la zurda de tiro cruzado. No marcaba Giner desde el 12 de noviembre ante el Lleida, hace diez meses. El valenciano ha sido uno de los destacados, no solo por su gol, sino por su insistencia en hacerse dueño de la banda izquierda.

Moreno ha demostrado tenerlo todo estudiado hasta el mínimo detalle. A la hora de partido, y pensando en el del próximo domingo ante el Elche, el técnico valenciano ha sustituido a Fran Gámez, extraordinario toda la tarde, por Xisco Campos, que se ha ubicado en el lateral. Los minutos iban pasando sin que nada pasaara, la mejor noticia para el Mallorca. El Oviedo lo intentaba, pero no podía, entre otras cosas por la solidez defensiva de su rival, que no ha dejado ningún resquicio.

Como los titulares, los suplentes también lo dan todo en el campo. Es el sello de los equipos de Moreno, que jugarán mejor o peor, pero exprimiéndose hasta el último segundo del partido. El Mallorca celebra por fin una victoria en la Copa. Otra buena noticia para un club necesitado de ellas.