Recital de fe

"Mallorca, Mallorca", cantaban loscuando ya hacía. Estaban, incluso, después de lo que acababan de presenciar. No fue para menos. Pero ya no solo porque su equipo venciera al Cádiz con absoluto merecimiento en el minuto 89:31 con el gol de, sino por el recital de garra, compromiso e ilusión que dio el en una segunda parte para enmarcar. Estos futbolistas pueden perder partidos, por supuesto, pero no se les puede negar que se vacían en el campo. Y se produjeron muchos ejemplos para ilustrarlo. Es el sello de un entrenador,, que sabe lo que hace con los mimbres que tiene a su disposición.también va sobrado en Segunda, pero este Mallorca son todos. Hasta los últimos en llegar como Castro, que ayer falló ocasiones para regalar, o los que no hacían ruido ni en Segunda B, como, que brillaron otra vez.

El Mallorca durmió a pierna suelta ayer como colíder con los nueve puntos de doce conseguidos, pero más allá de la clasificación, cada vez menos anecdótica, dejó un mensaje de que no solo se va a conformar con competir en su regreso a la Liga de Fútbol Profesional. El Cádiz, que no había perdido y que aspira al ascenso, fue incapaz de desarbolar a los Xisco Campos, Raíllo y compañía.

El mallorquinismo tiene motivos para sacar pecho y, sobre todo, para estar tranquilo, porque con esta plantilla y cuerpo técnico los fantasmas del pasado es imposible que aparezcan, por mucho que apenas hayan transcurrido cuatro jornadas. Dijo Vicente Moreno en la previa del jueves que quería que sus jugadores demostraran que querían ganar. A los dos minutos Fran Gámez estuvo a punto de complacerle, pero su tiro, llegando desde atrás, se fue fuera. El problema es que el Cádiz evidenció que tenía muy bien estudiado a los locales, con una enorme presión en el centro del campo que no dejaba que Salva Sevilla y Pedraza estuvieran cómodos. Los visitantes trataron de morder, aunque no lo suficiente. Aketxe estuvo a punto de enmudecer Son Moix con un disparo desde veinticinco metros que rozó el poste y se marchó fuera. Y en la jugada siguiente el Mallorca desperdició una de esas ocasiones que hace daño recordar si no se suman los tres puntos. Castro protagonizó una fabulosa acción personal tras regatear a varios rivales y su disparo se estrelló en el cuerpo de Alberto Cifuentes. Sin embargo, todavía fue más increíble que Salva Sevilla enviara a las nubes el balón que le había caído tras el rechace del meta. Ver para creer.

La segunda parte fue diametralmente opuesta. Si de un combate de boxeo estuviéramos hablando, el Mallorca se lo hubiera llevado a los puntos. Porque jugó mejor que el Cádiz, pero sobre todo por el número de ocasiones a favor. Mario Barco asustó con un remate de cabeza, pero eso fue un espejismo. Como en la primera parte, el Mallorca reaccionó solo un minuto después con un remate de Abdón que se fue alto. Y llegaron los mejores minutos de los locales. Y las ocasiones más claras. Castro disfrutó de la mejor ocasión en el minuto 63 en un mano a mano con Cifuentes, pero el asturiano tiró al muñeco. Dos minutos después fue Aridai el que la tuvo tras un gran centro de Castro. Pero el canario no se atrevió a rematar con la zurda y Cifuentes le adivinó la intención.

El partido era un tiovivo. El Cádiz pidió penalti de Gámez sobre Vallejo, pero el árbitro no quiso saber nada. El Mallorca insistía una y otra vez. Cifuentes se volvió a lucir a tiro de Lago. Los de Álvaro Cervera dieron señales de vida con un tiro de Álex, pero Reina estuvo en su sitio.

Cuando parecía que el marcador ya no se movería, una jugada de estrategia dio los tres puntos al Mallorca. En el minuto 90 Salva Sevilla lanzó un saque de esquina y el balón llegó a Álex López, que hacía seis minutos que acababa de entrar al campo. Remató con acierto con la zurda, haciendo inútil la estirada de Cifuentes. La locura colectiva se adueñó de Son Moix, que aplaudió a rabiar a sus héroes particulares.