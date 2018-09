El Mallorca gana al límite

Un gol de Álex López en el último minuto ha hecho justicia a un Mallorca que ha sido mejor que el Cádiz, sobre todo en la segunda parte, en la que ha disfrutado de muchas y buenas ocasiones.

El Mallorca ha afrontado el partido con muchas precauciones , y más cuando ha visto que else hacía con el control del encuentro. El centro del campo era del conjunto de, pero ha cumplido con la fama de la que venía precedido: le cuesta un mundo crear peligro en la portería rival.

Moreno ha sorprendido con la entrada de inicio de Dani Rodríguez. Era cuestión de tiempo que el exjugador del Albacete se hiciera con un puesto en el once titular. Es un jugador que encanta al técnico mallorquinista. No es de extrañar, porque calidad tiene de sobra. Su presencia en el once inicial ha obligado a cambiar el sistema táctico, del 4-4-2 al 4-3-3, con Lago, Abdón y Castro en punta de ataque. Pero apenas ha creado peligro el Mallorca ante un rival muy bien plantado.

Estos primeros cuarenta y cinco minutos se han consumido con una ocasión para cada equipo, y las dos en el espacio de un minuto. En el 24, el vasco Aketxe ha estado a punto de sorprender a Reina desde fuera del área, pero su zurdazo se ha estrellado en el poste derecho de la portería del guardameta mallorquinista. Un minuto después ha sido Castro, en una gran jugada personal, el que ha dado el susto en el área del Cádiz. En un palmo de terreno se ha ido de dos contrarios y el balón ha caído entre Abdón y Salva Sevilla, que se han molestado. Ha sido el andaluz el que ha rematado pero su disparo se ha ido desviado. Ha sido la única ocasión rojilla, que ha realizado un desgaste importante en este primer acto.

La segunda parte ha sido diametralmente opuesta. Si de un combate de boxeo estuviéramos hablando, el Mallorca se lo hubiera llevado a los puntos. Porque jugó mejor que el Cádiz, pero sobre todo por el número de ocasiones a favor de los de Moreno. Mario Barco ha dado el susto a los tres minutos de la reanudación con un remate de cabeza que se ha ido fuera por muy poco. Como en la primera parte, el Mallorca ha reaccionado solo un minuto después con un remate de Abdón que se ha ido alto. Han llegado los mejores minutos de los locales. Y las mejores ocasiones. Castro ha disfrutado de la mejor ocasión en el minuto 63 en un mano a mano con Cifuentes, pero el asturiano ha tirado al muñeco. Dos minutos después ha sido Aridai el que la ha tenido tras un gran centro de Castro. Pero el canario no se atrevió a rematar con la zurda y Cifuentes le ha adivinado la intención.

El partido era un tiovivo. La jugada polémica se ha producido en el área del Mallorca. Cuando Vallejo se disponía a rematar fue entrado por detrás por Fran Gámez. Ha podido ser penalti, pero el árbitro no ha querido saber nada. El Mallorca insistía una y otra vez. Cifuentes se ha vuelto a lucir a tiro de Lago. Pero el Cádiz no se ha rendido y también ha gozado de alguna oportunidad. La mejor, en el 79 cuando Reina ha parado un disparo a bocajarro de Álex.

Cuando parecía el marcador ya no se movería, una jugada de estrategia ha dado los tres puntos al Mallorca. En el minuto 90 Salva Sevilla ha lanzado un saque de esquina y el balón ha llegado a Álex López, que hacía seis minutos que acababa de entrar al terreno de juego. Ha rematado con la zurda, haciendo inútil la estirada de Cifuentes. Premio merecido para el Mallorca.