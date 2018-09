El Mallorca recompensará a los abonados que cedan su asiento en Son Moix

El Mallorca recompensará a los socios que no vayan a los partidos y cedan su asiento al club para que pueda ingresar dinero vendiendo su localidad. La entidad destinará el 10 por ciento del precio de la entrada al abonado, un dinero que se irá acumulando y que se destinará a reducir el precio del carnet de socio de la temporada siguiente. O incluso lo podrá utilizar en las tiendas de la entidad para adquirir diferentes productos de los bermellones.

Esta medida está destinada a incentivar a los aficionados a ir al estadio o, en el caso de que no acudan al vivir fuera de la isla o por el motivo que sea, ofrece la posibilidad de prestar su localidad en el partido que quiera y sacar un beneficio de ello. "El RCD Mallorca pone a disposición de sus abonados la opción de ceder su asiento si no pueden acudir a Son Moix y acumular el 10% del precio de la entrada que se venda para ocupar su silla. Está opción no tiene ningún límite y los abonados podrán utilizar el dinero acumulado para comprar productos en las tiendas del club o descontarlo del abono de la próxima temporada", reza la nota enviada a los medios.

"El abonado que quiera liberar su asiento deberá enviar un mail a taquillas@rcdmallorca.es indicando su nombre completo, número de DNI y el partido al que no acudirá. El límite siempre será el viernes a las 14:00 horas", se explica en el comunicado antes de ilustrar la medida con un ejemplo. "Una vez liberado, el asiento quedará libre para su venta física y online. Por ejemplo, si una entrada de Cubierta para no socios vale 45 euros, el abonado recibe 4,5 euros", se detalla.

"Una vez disputado el partido, el abonado recibirá la información del club sobre el importe que recibe y el saldo que tiene acumulado. Esta cantidad se puede ir acumulando, sin un límite hasta final de temporada, y podrá descontarse del carnet de abonado de la siguiente temporada durante la campaña de abonados. Otra opción es canjear la cantidad acumulada en la tienda por cualquier producto que haya en stock", añade.