Xisco Campos lamenta "las ocasiones claras" desperdiciadas

Xisco Campos restó dramatismo a la primera derrota de la temporada, pero lamentó "las ocasiones claras" que desperdiciaron. "Son detalles que cambian un partido. Hemos de seguir, sabemos que hay una igualdad tremenda". Respecto a los pocos días descanso que ha tenido el equipo, el capitán del Mallorca fue tajante: "Nos hemos de dejar de excusas, pero es una realidad que hemos tenido menos tiempo de descanso. El equipo lo ha dado todo. Entramos bien al partido, pero con el gol entramos en otra fase".

Salva Sevilla admitió que el equipo "no ha estado fino, pero hemos tenido alguna ocasión para empatar. Esto sigue, hay que corregir cosas pero no podemos pararnos". Respecto al poco descanso, opinó de la misma manera que Xisco Campos: "No hay que tomar como excusa el calendario, nos hemos de adaptar de la mejor manera. El equipo corre y trabaja, y eso es lo importante. Nos vamos con una sensación negativa, pero nos levantaremos", concluyó.