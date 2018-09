Moreno: "No he reconocido al equipo que somos"

Vicente Moreno no buscó ninguna excusa a la derrota del Mallorca en Santo Domingo, y admitió que el Alcorcón fue mejor. "No es momento ahora de hablar del poco tiempo de descanso que hemos tenido porque no quiero que parezca la razón por la que no hemos hecho un buen partido. Hemos tenido menos días de descanso que el Alcorcón, pero el problema no ha estado ahí", comenzó su intervención el técnico mallorquinista.

"Arrancamos bien los primeros minutos, pero luego hemos estado temerosos. No he reconocido al equipo que somos, buscando la victoria. En la primera parte ha sido mejor el Alcorcón, sin demasiados alardes. Independientemente de lo que ha pasado, ha habido tres ocasiones en cada lado, las nuestras muy claras, y ninguna ha ido dentro. No sé qué hubiera pasado, pero lo cierto es que hemos ido siempre a remolque y ellos han sido más agresivos que nosotros. La responsabilidad es mía porque a lo mejor no he transmitido que teníamos la misma necesidad que ellos", confesó.

"No ha sido un gran partido, de los muchos que se dan en la categoría, pero ocasiones ha habido, y muy claras. Al final los partidos se deciden en las áreas, y hemos encajado un gol bastante evitable", lamentó.

"La idea que teníamos", prosiguió, "era no esperar a lo que pasara, pero ya sea porque no estás acertado o porque el rival está mejor que tú, no ocurre lo que buscas antes del partido. En la segunda hemos jugado precipitados. Es una pena porque un gol nos hubiera reforzado muchísimo, pero no vale la pena hablar de ello ahora porque es en hipótesis".

Moreno, que definió al Alcorcón como un equipo "trabajador y sacrificado", no quiso que se malinterpretaran sus palabras y, a continuación, pasó a elogiar a sus jugadores. "Tienen muchísima hambre y ambición, lo que pasa es que a veces el cuerpo no da lo que se le pide. La responsabilidad es mía y los jugadores hacen lo que les suelo pedir", aclaró. Respecto a Valjent, debutante ayer, dijo: "No ha estado peor que el resto. He hecho tres cambios y podría haber hecho otros tres", zanjó.