Cristóbal: "Debemos ser ambiciosos contra el Mallorca"

Cristóbal Parralo, entrenador del Alcorcón, declaró ayer que el Real Mallorca es un "buen equipo y no será fácil" ganarlo, pero apuntó que deben "ser ambiciosos" y buscar los tres puntos contra el conjunto balear. El Alcorcón suma solo un punto en dos partidos tras el empate contra el Sporting de Gijón y la derrota frente al Málaga. "El equipo está trabajando bien y está creciendo. Llevamos dos partidos en los que deberíamos tener algún punto más, pero de nada sirve lamentarse y hay que seguir trabajando", dijo Cristóbal, en rueda de prensa. "Hay que tener concentración y cuidar los detalles. En Málaga pero también en casa, se nos escapó una victoria que acariciábamos. El equipo está cada vez más organizado, pero cada partido es distinto. El Mallorca es un buen equipo y no será fácil ganar. Ya nos enfrentamos en pretemporada y sabemos el potencial que tienen, pero estamos con todos los sentidos para ganar y el equipo debe ser ambicioso", concluyó el ex jugador del Espanyol.