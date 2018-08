Aridai: "No se puede empezar mejor, estamos muy contentos"

Aridai Cabrera evidenció la alegría que se siente en el vestuario de Son Bibiloni después de un inicio tan bueno, con los triunfos ante Osasuna (1-0) y Rayo Majadahonda (0-1). "Estamos muy contentos, hemos sumado seis puntos en dos partidos, no se puede empezar mejor. El equipo está tranquilo, sabemos que tenemos que trabajar semana a semana para ir puntuando lo máximo posible. Esto está empezando. La Segunda es muy larga y queda un mundo, pero estos seis puntos ya nadie nos los va a quitar", señaló ayer ante los periodistas en Son Bibiloni.

El extremo admitió que el hecho de venir de Segunda B, tras el fulgurante ascenso, les favorece. "Desde la pretemporada ya veníamos trabajando perfectamente, somos muchos jugadores que ya estábamos el año pasado y, quieras o no, la dinámica parece que continúa. Además, la gente que ha venido nueva se ha incorporado muy bien", apuntó antes de sacar pecho. "El equipo está demostrando que puede dar la cara en Segunda. Esperamos que siga así, seguiremos trabajando para continuar compitiendo", añadió.

Aridai desconfía del Alcorcón. "La Segunda división es muy competitiva. Cualquier equipo, si te relajas, te pinta la cara. Es cierto que en el Ciutat de Palma les ganamos, pero la Liga es otra cosa. Vamos a ir allí a competir y a intentar sacar los tres puntos", dijo. El canario espera que no se note durante el duelo en Santo Domingo el hecho de que los madrileños han tenido más jornadas de recuperación que los bermellones, que jugaron el lunes ante el Rayo. "Ellos tienen tres días de descanso más que nosotros, en teoría deben estar más frescos, pero nosotros estamos bien preparados, nos cuidamos mucho para poder llegar al ciento por ciento y competirles de tú a tú a ellos", afirmó.

El ex de la Cultural se felicitó por su titularidad en ambos encuentros. "A nivel personal estoy muy contento porque el míster me está dando la oportunidad de empezar la Liga jugando. Haré lo máximo para ayudar al equipo con asistencias, trabajo, goles e intentar no salir de ahí", manifestó.