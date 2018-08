Vicente Moreno: "Por ocasiones merecimos algún gol más"

Vicente Moreno era la viva imagen de la felicidad en la sala de prensa, valorando el pleno de puntos, pero tocando con los pies en el suelo. "Estamos muy felices porque el trabajo de los jugadores se traduce en puntos. Queríamos sumar seis puntos, pero no miramos demasiado la clasificación. Si a medida que pasan las jornadas seguimos sumando, eso que tendremos", dijo.

Solo tuvo palabras de elogio para el Rayo Majadahonda. "Es un buen equipo, juega muy bien a fútbol. El Rayo te obliga, es un equipo que te divierte verlo. Pero hemos estado serios y hemos tenido las ocasiones más claras, incluso el resultado ha sido un poco corto porque merecimos algún gol más".

Moreno, que defendió que su equipo juegue al límite porque "si queremos competir en esta liga debemos jugar así", justificó el rápido cambio de Dani Rodríguez por Castro al inicio de la segunda parte en el "cansancio. A los jugadores de arriba les pido esfuerzo y las fuerzas fallan. Necesitábamos tener algo más el balón y buscábamos más pausa y posesión. Dani es un jugador importante en esta categoría", señaló.

Respecto a las sensaciones de jugar en un estadio como el Wanda, reconoció que prefiere "un campo con más gente, pero en cuanto al juego, las medidas del césped varían poco de un campo a otro. No ha sido un problema. Sin embargo, reconozco que jugar aquí era una motivación para los chavales y el cuerpo técnico".

Valoró el técnico rojillo relativamente el hecho de que el equipo siga invicto tras dos jornadas. "No solo es un trabajo de la defensa, debemos buscar un equilibrio y todo lo que sea no recibir gol es importante. Pero mientras ganemos me es igual si no mantenemos la portería a cero. Los delanteros han finalizado, pero el resto ayuda. Los defensas tienen que ayudar en ataque, y los delanteros en defensa", explicó.

"Venimos de ascender y para lograr un ascenso has de ganar muchísimos partidos y tenemos un equipo ganador. Pero hay que estar tranquilos, con los pies en el suelo. Seguimos los últimos en muchas cosas", finalizó.