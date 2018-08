Moreno da por cerrada la plantilla con el fichaje del congoleño Merveil

El entrenador del Real Mallorca confirmó ayer en rueda de prensa que con el fichaje del delantero congoleño, cedido por el Getafe hasta junio del año próximo, da por cerrada la plantilla que competirá en Segunda, conformada por 25 jugadores. "El capítulo de entradas se ha cerrado. En cuanto a las salidas, las fichas son las que son. El que no entre en las 25 fichas reglamentarias no tendrá ninguna opción de jugar", afirmó el entrenador valenciano, que compareció para analizar el partido del próximo lunes ante el Rayo Majadahonda, de la segunda jornada., añadió.

Moreno espera encontrar un Rayo Majadahonda similar al que se enfrentó en la eliminatoria de campeones de Segunda B, el pasado mes de junio: "La esencia es la misma, con el mismo entrenador, aunque con muchos cambios en el equipo. Ahora nos jugamos puntos y la última vez todo fue más festivo. Es un buen equipo y en Zaragoza tuvo alguna ocasión de marcar, además de gol".

Preguntado por Marveil, no quiso profundizar "porque no es más que un entrenamiento. A medida que acumule horas de entrenamiento se irá acoplando, pero los chavales lo hacen muy fácil a los jugadores que llegan", señaló.

Como es habitual, no quiso entrar a valorar el equipo que puede jugar el lunes en el Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid, escenario de los partidos del Rayo Majadahonda hasta que no finalicen las reformas en el Cerro del Espino, pero dio a entender que jugarán los mismos que vencieron al Osasuna en la jornada inaugural: "No garantiza nada que el ganar o no vaya a repetir el mismo once. Pero el resultado positivo y la buena imagen que se dio, en condiciones normales lleva a repetir", confesó. En lo que sí incidió es en que, juegue quien juegue, "necesitamos ir al 200 por cien. El día que no acabemos un partido muerto será que no hemos hecho algunas cosas bien", dijo. Justo lo que ocurrió ante Osasuna, con los jugadores agotados por el esfuerzo.