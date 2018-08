Moreno: "Tener cuatro centrales sería lo ideal, pero no depende de mí"

ha asegurado que hay, ya que "doblar las posiciones y", aunque ha agregado: "Pero".

En relación a la posible llegada del eslovaco Martin Valjent, el entrenador bermellón ha evitado corroborar las negociaciones porque nunca habla "de hipótesis que no están confirmadas" y ha admitido que hay "muchas dificultades" en cuanto se refiere al mercado de fichajes "debido al límite salarial".

El técnico del Mallorca ha comparecido este mediodía en la sala de prensa, tras el entreno en Son Moix, y a dos días del estreno del equipo de nuevo en Segunda División. De cara al primer partido de este próximo domingo, a las 19 horas, ante Osasuna, el entrenador ha sido prudente y ha dicho que para sacar un buen resultado "habrá que hacer muchas cosas bien, con un rival que la temporada pasada fue uno de los mejores fuera de casa".

"El Osasuna es un equipo que trabaja muy bien, y aparte de que han dado continuidad a la plantilla que ya tenían, se han reforzado en algunas parcelas. Es un equipo que tiene mecanismos, tenemos un hueso duro pero confiamos mucho en nosotros. Al final también vemos cuáles son sus virtudes del rival para que no aparezcan, y que defectos pueden tener, que no son muchos, e intentaremos activarlos", ha señalado el técnico de Massanassa, que ante las molestias de Joan Sastre y Dani Rodríguez no descarta a ninguno de sus jugadores.

Preguntado sobre el primer once que jugará en Son Moix,Vicente Moreno ha señalado que el equipo "estará muy próximo acualquier alineación de la temporada pasada".