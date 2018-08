Juan Diego Molina, ´Stoichkov´: "¿Segunda? A mí no me asusta nada, tengo personalidad suficiente"

R No es algo mío, todo es culpa de mi padre. A él le encantaba Hristo Stoichkov. Mi padre tenía un bar y un día apareció por el negocio su ídolo. Se quedó prendado de su personalidad y le dijo a mi madre que si tenían un hijo le llamaría Stoichkov. A mí madre le gustaba más el nombre de Juan Diego, así que ya podéis suponer qué nombre acabaron poniéndome en el dni. De todas formas mi padre, desde bien pequeñito, siempre me ha llamado por mi apodo.

P ¿Apodo que llevará en el camiseta?

R Por supuesto. En la camiseta llevaré Stoichkov escrito.

P ¿Le dejan el dorsal 8?

R No, eso no. La verdad es que no es un número que me guste. Llevaré el 19, porque un amigo me dijo que si fichaba por el Mallorca lo pidiera, así que será el número que lleve.

P Hay quien incluso cree que es usted familiar del mítico jugador del Barça.

R (Ríe). Esa es una anécdota graciosa. El primer día que llegué al Mallorca me dijo el fisioterapeuta del equipo, Magí Vicens, que el utillero, José, creía que me llamaban Stoichkov porque era hijo del futbolista. Les seguí un poco la broma y recuerdo que por la tarde José me preguntó si podía presentárselo. "Claro que sí, quillo, sin ningún problema. El próximo partido vendrá a verme y te lo presento", le dije. Al final Javier Recio tuvo que decirle que era todo mentira, si no, hoy todavía se lo creería.

P Vaya una experiencia haber podido jugar ante la Balompédica Linense vestido de bermellón.

R La verdad que fue una experiencia muy bonita porque volví a la que había sido mi casa y el recibimiento que tuve fue muy especial. Me hubiese gustado mucho llevarme el Trofeo de la Línea de la Concepción para casa, pero hay que entender que luchamos contra un gran rival, pese a que creo que sobre el verde fuimos superiores al Cádiz.

P Cuando Moreno le cambió, el estadio estalló en una gran ovación.

R Es un club muy cercano y siempre he intentado tratar a los aficionados lo mejor que he podido. A todos ellos les tengo un grandísimo cariño y creo que ellos me lo tienen a mí, fue un momento muy bonito para mí.

P Se acabó la pretemporada en Málaga. ¿Cómo valora el trabajo que ha hecho el equipo?

R Buena. Solo hemos perdido un partido y además creo que el equipo ha trabajado muy bien. Ha servido para crear grupo y conocernos mejor. Para mí los dos o tres últimos días del 'stage' sobraban, porque se hace un poco pesado tanto tiempo fuera de casa, pero lo bueno es que se crea un buen grupo y eso se ve luego reflejado sobre el campo.

P ¿Cómo consiguió hacer más llevadero todo ese tiempo muerto que hay en las concentraciones?

R Dando un paseo, haciendo algo en las habitaciones, jugando al billar? Dormí con Moyita y tuvimos también buenas charlas.

P ¿Qué es lo que más le ha sorprendido del club desde su llegada?

R Muchísimas cosas. La Ciudad Deportiva es alucinante, la mejor en la que he estado nunca. El ambiente de fútbol es muy bueno y los compañeros me han recibido muy bien.

P ¿Ha sido fácil hacerse con el grupo?

R A mí me han acogido muy bien. No me esperaba adaptarme tan pronto porque personalmente este tipo de cosas me cuestan un poco. Me han tratado muy bien.

P ¿Cómo es Vicente Moreno?

R Un poquito exigente, bueno, ¿para qué mentir? Moreno es muy exigente y serio. El míster quiere ganarlo todo, quiere tenernos a todos enchufados, pero durante el tiempo que llevo con él me parece un buen entrenador.

P Horarios, comidas, entrenamientos? ¿Quiere tenerlo todo controlado?

R Sí, todo, y me cuesta. En la Balona había exigencias, pero no hasta estos niveles. Aquí si llegas un poco tarde a una reunión, por ejemplo, nos cascan unas multas que no veas, pero hay que adaptarse, no me queda otra.

P ¿Cómo funciona ese sistema de sanciones del que me habla?

R Hay penalización gorda. Si llegas tarde a un entrenamiento ya empezado te puede costar caro. Invitar a una comida o algo parecido. Si te suena el teléfono, si no eres puntual, si te sacan tarjeta amarilla sin estar justificada? Todo eso también acarrea sanción, una locura.

P ¿Entiendo que ya lleva unas cuantas?

R No, no, por ahora no (ríe). Por ahora solo están penalizados Anderson Arroyo y Baba, que llegaron tarde.

P ¿Quién le iba a decir a usted la pasada temporada que este año debutaría en campos como Riazor o La Romareda?

R Como futbolista siempre he querido aspirar a lo máximo y es verdad que si el año pasado me vienes y me dices que voy a jugar en estos campos la temporada siguiente, no me lo hubiera imaginado. De todas formas creo que hice un buen año y creo que me merezco estar aquí.

P En su posición como delantero, ¿los puestos se venderán caros?

R Hay muchísima, pero eso es bueno para el equipo, siempre que sea competencia sana. Confío en mí y creo que voy a poder contar con minutos y demostrar el fútbol que llevo dentro.

P Durante la pretemporada Moreno se ha decantado a veces por un único delantero y otras veces por dos, ¿hacia dónde cree que tirará?

R Pues no lo tengo nada claro. Hasta el momento ha utilizado dos sistemas y por ahora creo que solo está probando. Creo que nadie en el equipo sabe todavía quién va a ser titular.

P ¿Ni él?

R Ni él, creo yo.

P ¿Es de ponerse una cifra de goles?

R Siempre digo nueve, al menos eso era lo que decía cuando jugaba en Segunda B, pero este año tengo que ver aún como es la categoría, no me atrevo por ahora a ponerme una cifra.

P ¿Asusta esta categoría?

R A mí no me asusta nada. Vengo con muchas ganas, quiero demostrar. Tengo personalidad suficiente para afrontar este tipo de retos.